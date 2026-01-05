COPE
ADELANTA FABRIZIO ROMANO

Cancelo, a un paso de regresar al Barcelona

El lateral portugués, ofrecido por Jorge Mendes, prioriza volver al club azulgrana a pesar del interés de otros equipos como el Inter de Milán

Joao Cancelo, en su etapa en el Barcelona
Redacción Deportes

1 min lectura0:35 min escucha

El FC Barcelona ha activado la maquinaria para intentar el regreso de Joao Cancelo. Según ha adelantado el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano, el club azulgrana ya habría presentado una oferta inicial al Al Hilal de Arabia Saudí. La fórmula propuesta es una cesión hasta final de temporada, asumiendo el Barça una parte del elevado salario del jugador.

La iniciativa ha partido del propio futbolista, quien desea abandonar Arabia Saudí y se ha ofrecido al Barça a través de su agente, Jorge Mendes. La buena sintonía entre Mendes y el presidente Joan Laporta es un factor clave en la operación. Ambos, de hecho, coincidieron en Dubái durante la pasada Nochevieja, un encuentro que evidencia su estrecha relación.

La prioridad del jugador, clave

Aunque el Inter de Milán también ha mostrado un fuerte interés en hacerse con sus servicios, la prioridad absoluta de Cancelo es volver a la que fue su casa durante la temporada 2023-2024. Esta determinación del jugador es la principal baza del Barça para competir con otras ofertas y presionar al Al Hilal.

Un fichaje fuera del guion

Curiosamente, el perfil de Cancelo no se ajusta a la petición inicial del nuevo técnico, Hansi Flick, que había señalado la necesidad de incorporar un central zurdo para reforzar la defensa. No obstante, la calidad y experiencia contrastada del internacional portugués le convierten en una oportunidad de mercado que la dirección deportiva está dispuesta a explorar y, según Romano, las negociaciones ya están en marcha.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

