Raphael sorprende a todos y da su opinión sobre Vox

El cantante Raphael ha acudido al programa de televisión Espejo Público y ha explicado su opinión sobre Vox, el partido político que lidera Santiago Abascal. El artista acudía al espacio dirigido por Susanna Griso para hablar de su nuevo trabajo, Raphael sinphónico y resinphónico, que incluye cuatro temas inéditos y dos conciertos.

En un momento dado, la presentadora catalana dirigía la conversación hacia los temas más candentes de la actualidad, y surgió entonces el nombre de Vox, el partido que más creció en las últimas elecciones generales, alcanzando los 52 escaños. Raphael aseguraba que Vox "puede que sea diferente a los demás" y señalaba que quizás por esa razón "la gente lo ha acogido de esta manera".

Griso aprovechaba ese momento para interrumpir a Raphael y explicarle la hipótesis de una periodista portuguesa que afirmaba que los españoles somos muy partidarios de "comprar el último producto del supermercado" y que esa era la razón del auge del partido de Abascal, como también el de otras formaciones como Podemos y Ciudadanos en el pasado.

Raphael respondía diciendo lo siguiente: "A mí no se me había ocurrido eso, pero puede ser. Que sea lo novedoso de pronto. Yo desde luego no soy, pero en fin, hay gente que le gusta".

Raphael también ha opinado sobre el pacto entre PSOE y Podemos, del que ha asegurado que espera "que haya una solución. Lo que más le interese a los españoles".

Y sobre la exhumación de Franco, que ha reconocido que siguió a través de la televisión, Raphael ha afirmado que "se tardó muchísimos años", algo que no entiende. "¿Para qué guardar las cosas para solucionarlas después?", concluía al respecto de este tema.