La canción sobre Puigdemont en el mitin de Vox en Vistalegre, lo más leído en COPE.es

" target="_blank">2. Arturo Pérez-Reverte responde así a una independentista que le acusa de “odiar a Cataluña”

El escritor, Aturo Pérez-Reverte, es objeto en muchas ocasiones de ataques en redes sociales por expresar su opinión sobre términos como “facha”, sobre el independentismo, Cataluña o sobre otros aspectos de la política en España. Este martes una usuaria de redes sociales le acusaba de utilizar el “odio a Cataluña” para vender libros. Así lo expresaba la usuaria de Twitter, Either Mark, que, a raíz de la entrevista del autor en Herrera en COPE, criticaba duramente al autor. “Pérez-Reverte "Los idiotas son siempre más peligrosos que los malvados" Y ha insistido con estas palabras: "Es que los tontos ya no son interesantes. Y Torra es tonto". El odio a Catalunya vende libros”, escribía la usuaria en su perfil personal. El novelista no se quedaría callado ante la acusación y respondía de manera tajante con una foto icónica: la de varios independentistas colgando de la fachada de la Generalitat una pancarta en la que podía leerse: “Libertad de opinión y de expresión.

3. La metedura de pata geográfica de Pedro Sánchez que le posiciona en el centro de las burlas

Pedro Sánchez ha tenido esta semana un curioso desliz a la hora de desglosar e informar sobre su itinerario en campaña. En una entrevista en la cadena SER, a Pedro Sánchez le preguntaron cuáles serían sus próximos destinos durante la campaña electoral. En ese momento, el presidente del gobierno en funciones durante los últimos meses respondió con una metedura de pata que ha hecho saltar las burlas en las redes sociales: “Pues ahora voy a Huesca, luego estaré en Aragón...” Era el usuario de Twitter 'Pastrana' quien publicaba el vídeo en la misma red social acompañándolo del texto: “Pedro Sánchez va a Huesca y después a Aragón. Cuando deje Aragón le esperamos en Teruel, presidente”.

4. El detalle de Torra en la felicitación a Marc Márquez que ha suscitado críticas en las redes

El pasado domingo el piloto de Cervera, Marc Márquez y su Repsol Honda RC 213 V lograban su objetivo de proclamarse matemáticamente como campeón del mundo de Moto GP a falta de cuatro carreras tras superar la bandera a cuadros del Gran Premio de Tailandia en primera posición. La victoria ha permitido al piloto español lograr su sexto título en la categoría reina, el octavo mundial de su carrera deportiva. Su nuevo logro ha supuesto multitud de felicitaciones de diversas personalidades tanto del mundo del deporte como de la política, aunque ha habido una que ha desatado las criticas. Esa felicitación ha sido la del presidente de la Generalitat, Quim Torra, que no ha dudado en apuntarse el tanto al deporte catalán.

5. La carta de una esposa de un guardia civil a Sánchez por restar importancia al desplante de los Mossos

Alejandro Garcia

Dirigentes de los Mossos d'Esquadra y de la Conselleria de Interior de la Generalitat abandonaron este miércoles la celebración de la patrona de la Guardia Civil en la comandancia de Sant Andreu de la Barca (Barcelona) tras el discurso del jefe del cuerpo en Cataluña, Pedro Garrido. Tras saltar la noticia, el Ministerio del Interior ha restado importancia al desplante de los mossos a la Guardia Civil. A continuación, COPE.es publica una carta de la esposa de un guardia civil dirigida a Sánchez tras el suceso de este miércoles en Sant Andreu de la Barca:

Señor Sánchez, hace tiempo que ha traspasado usted todas las líneas de la decencia pero hoy, usted y su gobierno, se han superado al pedir disculpas a unos separatistas que quieren romper la unidad de España y todo, porque un General, valiente y comprometido, ha recordado que la misión de la Guardia Civil es, siguiendo los dictados de la Constitución y los fundamentos de la propia Institución Benemérita, defender la unidad de España y la libertad y seguridad de todos los españoles. Hoy, usted ha dejado de manifiesto su dudosa lealtad hacia nuestra nación y hacia los guardias civiles, hombres y mujeres que tienen la desgracia de estar a las órdenes de alguien como usted, indigno de ese honor.