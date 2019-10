La metedura de pata geográfica de Pedro Sánchez que le posiciona en el centro de las burlas

Pedro Sánchez, por una cosa o por otra, es noticia de actualidad en las últimas semanas, ya sea por referirse a la DANA como si se tratase del nombre propio de un huracán, o el lío del presidente del Gobierno en funciones entre el jamón serrano y el jamón ibérico. En este caso, el secretario general y candidato del PSOE a las próximas elecciones del 10 de noviembre, ha tenido un curioso desliz a la hora de desglosar e informar sobre su itinerario en campaña.

En una entrevista en la cadena SER, la periodista Angels Barceló preguntaba a Pedro Sánchez que cuáles serían sus próximos destinos durante la campaña electoral. En ese momento, el presidente del gobierno en funciones durante los últimos meses respondió con una metedura de pata que ha hecho saltar las burlas en las redes sociales: “Pues ahora voy a Huesca, luego estaré en Aragón...” Era el usuario de Twitter 'Pastrana' quien publicaba el vídeo en la misma red social acompañándolo del texto: “Pedro Sánchez va a Huesca y después a Aragón. Cuando deje Aragón le esperamos en Teruel, presidente”.

Pedro Sánchez va a Huesca y después a Aragón. Cuando deje Aragón le esperamos en Teruel, presidente. pic.twitter.com/2gGqqYFOOP — Pastrana (@JosPastr) October 7, 2019

Las burlas no se han hecho esperar en las redes sociales, que se mofaba de la equivocación de Sánchez e ironizaban con el momento en el que la portavoz del Gobierno, Carmen Calvo, diferenciaba entre el Pedro Sánchez presidente y el Pedro Sánchez ciudadano.

Recientemente, Sánchez ya tuvo un desliz en la Feria de Zafra en la que el presidente en funciones confundió el jamón serrano con el jamón ibérico. Un detalle del que se burlaba el presentador de 'Herrera en COPE', Carlos Herrera. “¿Qué diferencia hay entre el jamón serrano y el jamón ibérico? Pues que el jamón serrano es de cerdo blanco, cerdo estabulado que come piensos. ¿Y es parecido al ibérico? Pues hombre son primos lejanos. Ojo, hay buen jamón serrano en España, como en Teruel. (...) El serrano es más salado y menos calórico, de un color así rosáceo. El ibérico es un cerdo autóctono de España que come bellota cuando hace montanera, bellota o hierbas y todo lo que le eches, y el otro come pienso”.