Pedro Martín, especialista arbitral de Tiempo de Juego, explica la jugada de la mano no pitada de Asencio: "Como no se puede revisar y es fuera del área..."

Importante triunfo del Real Madrid esta noche en Villarreal por 0-2 para situarse en lo alto de la clasificación a la espera del FC Barcelona-Oviedo de este domingo.

Un doblete de Mbappé dio la victoria a los de Arbeloa que fueron de menos a más en el encuentro.

mano asencio

En los minutos finales del encuentro, los jugadores del Villarreal pidieron mano de Asencio. El jugador canario se resbaló al intentar golpear el balón, y acabó por dar el balón con mano hacia atrás para Courtois.

Durante la retransmisión del partido en Tiempo de Juego, el especialista arbitral Pedro Martín explicó que para él era mano, pero al estar fuera del área no se puede revisar: "Es mano, como no se puede revisar y es fuera del área y no es ocasión manifiesta de gol se queda así".

La mano de Asencio durante el Villarreal-Real Madrid

"La puede pitar. Tiene el brazo demasiado abierto y si hubiera un jugador del Villarreal se pudiera pitar", sentenció.

huijsen

Los jugadores del Villarreal pidieron penalti de Huijsen sobre Mikautadze en los primeros minutos del partido. Para Pedro Martín, esa jugada no era suficiente para ser penalti: "Es más Mikautadze quien va buscando a Huijsen que al revés".

Imagen de la jugada de Huijsen con Mikautadze

vinicius

Los jugadores del Real Madrid protestaron una acción también en la primera parte. El colegiado Soto Grado señaló falta de Vinicius sobre un defensa de Villarreal cuando el equipo blanco salía a la contra, y es más, el propio Vini se quedaba solo ante la portería del 'submarino amarillo'.

Para Pedro Martín ese empujón no era susceptible de ser falta: "Un empujón de un jugador a otro que se pone en medio para no dejarle correr. No se suele pitar, y este la ha pitado. No la pitaría".