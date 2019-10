Arturo Pérez-Reverte responde así a una independentista que le acusa de “odiar a Cataluña”

El escritor, Aturo Pérez-Reverte, es objeto en muchas ocasiones de ataques en redes sociales por expresar su opinión sobre términos como “facha”, sobre el independentismo, Cataluña o sobre otros aspectos de la política en España. Este martes una usuaria de redes sociales le acusaba de utilizar el “odio a Cataluña” para vender libros.

Así lo expresaba la usuaria de Twitter, Either Mark, que, a raíz de la entrevista del autor de “Falcó”, “Alatriste” o “La Reina del Sur” en Herrera en COPE, criticaba duramente al autor. “Pérez-Reverte "Los idiotas son siempre más peligrosos que los malvados" Y ha insistido con estas palabras: "Es que los tontos ya no son interesantes. Y Torra es tonto". El odio a Catalunya vende libros”, escribía la usuaria en su perfil personal.

El novelista no se quedaría callado ante la acusación y respondía de manera tajante con una foto icónica: la de varios independentistas colgando de la fachada de la Generalitat una pancarta en la que podía leerse: “Libertad de opinión y de expresión. Artículo 19 de la declaración universal de los derechos humanos”.

"¿Considera a Torra un personaje peligroso?", preguntaba Goyo González en la entrevista en Herrera en COPE a Pérez-Reverte. "Considero que los idiotas son siempre más peligrosos que los malvados", ha respondido el novelista. "Torra no ha tenido frontera", repreguntaba Goyo. "La frontera ha estado ahí, pero no la ha usado", decía Reverte. "Entiendo, por tanto, que Torra es una excepción en su atracción por los tipos peligrosos". "Es que los tontos ya no son interesantes", decía Reverte. "Y Torra es tonto", zanjaba contundente el escritor.