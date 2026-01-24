"He tenido comercio y ya hace tiempo que hoy nos jubilamos, pues veo aún a los chicos por ahí y les gusta saludarme, y algunos hasta me dicen, ¿me das un beso?"

El programa La Tarde de Cope, con Pilar García Muñiz y Rosa Rosado, ha dedicado parte de su emisión a celebrar el Día Mundial del Abrazo con la participación de sus oyentes. A través de sus historias, han reivindicado la importancia de las muestras de cariño y el poder reconfortante que se esconde en un gesto tan sencillo y a la vez tan profundo. De hecho, los expertos han analizado en COPE.es cuántos abrazos necesitamos al día para que sea beneficioso.

Una de las primeras oyentes en intervenir se ha definido como "muy abrazona y muy achuchona", asegurando que le gustan "los besos, los abrazos, un buen apretón de manos, todo". Para ella, los mejores son "esos que colocan todas las cosas en su sitio", una idea que ha sido compartida por la propia presentadora, Rosa Rosado, al afirmar que, efectivamente, "hay abrazos que te colocan cada cosa en su sitio".

Otro participante ha descrito los abrazos como "un acto de solidaridad" que permite "traspasar energía, cargar las pilas de los que tengan menos a los que tengan más". Su visión resalta el componente revitalizador del contacto físico, una conexión que va más allá de lo superficial y que, como explican los especialistas, tiene efectos directos en nuestro cuerpo al aumentar la oxitocina y reducir el cortisol.

Una madre ha confesado que, aunque sus hijos le dicen que es "muy pesada", les daría "20.000 besos al día". En su opinión, "un abrazo reconforta el alma", una afirmación con la que muchos se han sentido identificados. El programa también ha recogido el sentir de quienes, sin ser especialmente expresivos, agradecen el cariño de los demás: "Menos mal que tengo amigas que me achuchan mucho, y me gustaría ser como ellas, pero no lo soy".

El recuerdo imborrable de un comercio

El testimonio más destacado ha sido el de una oyente jubilada que regentó un comercio. Su historia vertebra el relato de la tarde, al contar con emoción cómo el afecto sembrado durante años perdura en el tiempo. "He tenido comercio y ya hace tiempo que hoy nos jubilamos, pues veo aún a los chicos por ahí y les gusta saludarme, y algunos hasta me dicen, ¿me das un beso?", ha explicado, demostrando que el cariño es una huella imborrable.

La misma oyente ha compartido una íntima costumbre que mantiene con su marido, la cual ilustra perfectamente cómo el contacto físico puede ser un bálsamo. Ha contado que cada noche, después de cenar, "nos abrazamos y estamos un rato allí como relajándonos, y la verdad que es una gozada". Este ritual diario no solo es una muestra de amor, sino que también tiene la capacidad de aliviar las tensiones y el dolor del día a día.