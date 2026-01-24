Boticaria García: "Los suplementos son como el timbre de la bici, primero tienen que funcionar bien las ruedas, el manillar y los frenos"

El consumo de suplementos en España se ha disparado, especialmente desde la pandemia. Según un estudio de la OCU, el 42% de los españoles ha tomado algún suplemento en el último año, y un preocupante 26% lo ha hecho sin supervisión profesional. Sobre este auge ha hablado la farmacéutica y divulgadora Marián García (Boticaria García) en el programa 'Poniendo las Calles' de COPE, con Carlos Moreno 'El Pulpo', donde ha querido separar los mitos de la realidad con rigor científico.

La experta ha dejado una metáfora clara para entender el lugar que deben ocupar estos productos: "Los suplementos son como el timbre de la bici, primero tienen que funcionar bien las ruedas, el manillar y los frenos". Con esta analogía, subraya que antes de recurrir a ellos es fundamental priorizar pilares como "la alimentación, el ejercicio y el descanso". Sin embargo, también ha señalado que "ni todo es humo", ya que la ciencia avanza y demuestra que algunos suplementos tienen una evidencia sólida.

¿Son todos los suplementos iguales?

Boticaria García explica que hay que diferenciar entre cubrir las necesidades básicas para evitar enfermedades y optimizar el organismo para que "florezca mejor". Por ejemplo, mientras que una dosis mínima de vitamina D es necesaria para evitar el raquitismo, niveles mayores pueden optimizar la función muscular. En cambio, otros como la creatina, que el cuerpo ya genera, no son esenciales para vivir, pero su suplementación puede "aumentar el rendimiento e incluso aportar beneficios a nivel cerebral como más foco, memoria y concentración".

https://pixnio.com El ubiquinol, el ‘Ferrari’ de los suplementos: por qué algunos adultos deberían tomar Coenzima Q10

Uno de los principales problemas es la falta de control en el mercado. La farmacéutica advierte de que muchos productos contienen "ingredientes diferentes a los declarados, dosis incorrectas o incluso contaminantes". Por ello, recomienda adquirirlos siempre en establecimientos de garantía, como las farmacias. Un criterio clave para el consumidor, según García, es comprobar si el suplemento cuenta con una "declaración de salud" aprobada por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), el organismo que certifica si un producto realmente sirve para algo.

El mejor suplemento es este, el mejor para qué, el mejor, mejor para quién"

La calidad de nuestra dieta también influye. La realidad es que "los alimentos ahora no tienen los mismos nutrientes que antes, por cómo se cultiva o por los tipos de suelos". Este hecho, sumado a que el estrés de la vida moderna "también consume recursos", puede justificar una suplementación puntual. Sin embargo, como demuestra la ciencia con hallazgos sobre nuevos nutrientes, la base siempre debe ser una dieta equilibrada, y la suplementación una decisión individual y asesorada.

Claves para saber qué y cuándo suplementar

No todos los suplementos requieren un uso continuado. El omega 3, por ejemplo, puede ayudar a regular los triglicéridos o la hipertensión de forma temporal, mientras que la creatina necesita que "los depósitos siempre estén llenos" para ser efectiva, lo que implica un consumo regular. El magnesio se ha convertido en el "rey" de los suplementos, al intervenir en más de 300 reacciones metabólicas, pero no todos los tipos de magnesio son iguales ni sirven para lo mismo.

CEOE-CEPYME CUENCA La farmacéutica, divulgadora científica y docente española Boticaria García

Saber si realmente necesitamos un suplemento no es sencillo. Mientras que una analítica de sangre puede revelar un déficit de vitamina D, es casi imposible medir los niveles de magnesio con una prueba de rutina. Por eso, Boticaria García critica a los influencers que proclaman "los tres suplementos imprescindibles", y se pregunta: "el mejor para qué, el mejor para quién". El asesoramiento profesional es fundamental para no caer en generalizaciones peligrosas, ya que algunas vitaminas son clave para la piel o el pelo pero deben usarse correctamente.

Tu problema no es bajar el cortisol con un suplemento, tu historia es, ¿qué puedo hacer yo en mi día a día para bajar el cortisol, pero de verdad?"

El estilo de vida, la base de todo

La experta señala que el verdadero problema de nuestra sociedad es la falta de energía, provocada por el estrés crónico, el mal descanso y la sobreexposición a las pantallas. En este contexto, suplementos como la ashwagandha ganan popularidad, pero insiste en que no son la solución mágica. "Tu problema no es bajar el cortisol con un suplemento, tu historia es, ¿qué puedo hacer yo en mi día a día para bajar el cortisol, pero de verdad?".

Para ello, propone hábitos sencillos y poderosos como el "paseo parasimpático", una caminata tranquila que envía al cerebro una señal de calma y seguridad, desactivando el modo alerta. La clave, concluye, no está en buscar atajos en un pastillero, sino en construir una base sólida de hábitos saludables. Solo entonces, y con el consejo de un experto, los suplementos pueden convertirse en una herramienta útil y segura.