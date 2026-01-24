Paco González, director de Tiempo de Juego: "La segunda parte ante el Villarreal me ha parecido de lo mejorcito del Real Madrid de esta temporada"

El Real Madrid duerme como líder de LaLiga a la espera de lo que haga el FC Barcelona este domingo tras su victoria por 0-2 en el campo del Villarreal. El análisis del partido en 'Tiempo de Juego' ha dejado una contundente reflexión de Paco González, que ha elogiado la imagen mostrada por el conjunto blanco.

Un equipo serio y fiable

Para el director del programa, la actuación del equipo en la segunda mitad fue muy superior a la vista en el partido contra el Mónaco. "Me ha gustado mucho más la segunda parte del Madrid que el partido con el Mónaco", ha asegurado en antena. González ha explicado que, a pesar de la goleada en aquel encuentro, "el Madrid fue mucho más permeable" en defensa.

En cambio, la versión mostrada en La Cerámica ha sido la de "un equipo serio", que ha destacado por aspectos tácticos como "defender muy arriba" y mover el balón "sin prisas" al tener la posesión. Una solidez colectiva que ha convencido al comunicador por encima de cualquier individualidad.

EFE Mbappé marca el 0-2 del Real Madrid contra el Villarreal.

De hecho, Paco González ha llegado a calificar el segundo tiempo como uno de los mejores tramos de juego del equipo hasta la fecha. "La segunda parte me ha parecido de lo mejorcito del Madrid de esta temporada", ha sentenciado, para después añadir que se consiguió "sin ser brillante, o sea, sin decir el mejor Mbappé, ni el mejor Vinicius, por supuesto, ni el mejor de nadie".

Tras esta victoria, el Real Madrid viaja el miércoles a Portugal para visitar al Benfica en la última jornada de la fase liga de la Champions League con el objetivo de cerrar su clasificación para el 'top-8'.

EFE Los jugadores del Real Madrid celebran uno de los goles ante el Villarreal

El siguiente encuentro de LaLiga será el domingo 1 de febrero ante el Rayo en el Bernabéu a partir de las 14:00h.