José Manuel Felices, doctor: "Activar el músculo para perder peso es mucho más interesante que negarle a nuestro cuerpo la entrada de energía"

Con el nuevo año llegan los propósitos para mejorar la salud, como dejar de fumar, comer menos grasas o hacer más deporte. Para arrojar luz sobre cómo adoptar hábitos y rutinas saludables, el programa Poniendo las Calles de COPE, con Carlos Moreno 'El Pulpo', ha contado con la intervención del doctor José Manuel Felices. Este médico especialista en radiología, profesor de universidad y conocido divulgador en redes sociales, ha ofrecido una serie de consejos para mejorar la calidad de vida de los oyentes.

Dieta y alimentación: la base está en la fibra

Frente a la creencia popular, el doctor Felices sostiene que no es necesario erradicar alimentos de manera drástica. "No hay que eliminar alimentos", afirma, explicando que "la alimentación es mucho más fácil de lo que nos la pintan". La clave, según el experto, es basar la dieta principalmente en frutas y verduras, ya que son la principal fuente de fibra, un componente esencial para la microbiota intestinal, que tan de moda está.

Una vez que la base de la alimentación son las frutas y verduras, se pueden añadir otras fuentes de proteína como "pescado, carne o huevos". En cuanto a los llamados superalimentos como la chía, la quinoa o las bayas de goji, Felices aclara que, si bien "son alimentos con muchas propiedades nutricionales", no es necesario obsesionarse con ellos si ya se sigue una dieta variada y equilibrada, pues no compensarán carencias de base.

Movimiento, el motor para perder peso

Una de las preguntas más recurrentes tras las fiestas es cómo perder los kilos ganados. Tras las fiestas, es habitual la preocupación por adelgazar los kilos de más, ya que, tal como explican los expertos, los excesos navideños pueden hacer que cojamos 2 o 3 kilos en 15 días. Para el doctor, la respuesta es clara: "lo más importante para la pérdida de peso es el movimiento".

El médico ha destacado que el ejercicio es la herramienta más eficaz. "Activar el músculo para perder peso es mucho más interesante que negarle a nuestro cuerpo la entrada de energía", sentencia. El músculo, al que define como "el horno de nuestro cuerpo", es el que quema las calorías y pone en marcha el resto de los órganos. Con este enfoque, donde se prioriza el músculo, se puede seguir un método para adelgazar sin efecto rebote que se centra en un cambio de hábitos integral.

El entrenamiento de fuerza es el más recomendado, pero cualquier actividad es beneficiosa. "Caminar todos los días 30 minutos" es una práctica correcta, siempre que sea con el "propósito firme de hacer pasos" y no de mirar escaparates. Lo ideal, añade, sería complementar la caminata con entrenamiento de fuerza unas tres veces por semana, algo que se puede hacer en casa con ejercicios como "sentadillas, zancadas o flexiones" e incluso usando gomas elásticas o pequeñas mancuernas. De hecho, cada vez más expertos y nutricionistas revelan las claves para perder peso sin caer en las dietas milagro, poniendo el foco en la sostenibilidad.

Otros hábitos: alcohol, sueño y defensas

El doctor Felices ha sido tajante respecto al consumo de alcohol, desmontando el mito de que una copa de vino al día puede ser beneficiosa. "Para la salud física, para nuestro corazón, para nuestro cerebro, para nuestros órganos, no es positivo ninguna cantidad de alcohol". La recomendación es clara y directa: "la única cantidad segura sería 0". Tomar la decisión de beber debe hacerse con esta información.

El alcohol daña el tejido neuronal y afecta a zonas clave como el hipocampo, encargada de la memoria y atrofiada en enfermedades como el Alzheimer. El consumo de alcohol impide que el cerebro pueda crear nuevos recuerdos, lo que subraya la importancia de evitarlo para cuidar la salud cerebral. Sobre el sueño, el doctor advierte que es más peligroso "el miedo a no dormir" que el insomnio en sí, y recomienda no martirizarse por una mala noche.

Finalmente, el especialista ha compartido una reflexión sobre lo que ha aprendido de sus pacientes en el hospital. Ver a personas afrontar enfermedades graves con una actitud positiva le ha enseñado que "los problemas que tenemos en el día a día no lo son tantos". Esta lección de vida, concluye, nos obliga a replantearnos la actitud con la que afrontamos nuestras propias dificultades.