"Vox ha sido la fuerza política más votada entre los jóvenes de Aragón, hay un cambio de tendencia, llámalo x, pero estas fuerzas han pegado un subidón"

Las noches electorales en Aragón se siguen con especial atención al ser considerada la comunidad un termómetro de la política nacional, el conocido como el Ohio español. En el programa La Linterna de COPE, Ángel Expósito y el jefe de informativos de COPE Aragón, Enrique Pérez, han analizado unos resultados que, si bien dan la victoria al Partido Popular de Jorge Azcón, le dejan en una posición más débil y dependiente de un Vox que ha duplicado su fuerza, convirtiéndose en pieza indispensable para formar gobierno.

Un PP ganador pero más débil

El actual presidente y candidato a la reelección por el Partido Popular, Jorge Azcón, ha manifestado una satisfacción contenida. “Hemos ganado las elecciones, que somos la única alternativa de gobierno”, ha afirmado, aunque ha reconocido que el resultado no ha sido “redondo” al perder dos diputados, uno por Zaragoza y otro por Huesca. Esta pérdida le deja con 26 escaños, lejos de la mayoría absoluta de 34, y en una situación de mayor debilidad para negociar.

La nueva aritmética parlamentaria obliga al PP a un entendimiento con Vox. “Nosotros ahora dependemos 2 diputados más de ellos de los que dependíamos antes, que son los 2 que hemos perdido nosotros”, ha admitido Azcón, cuestionando si Vox está dispuesto a asumir responsabilidades de gobierno como la consejería de Sanidad. Desde Madrid, Alberto Núñez Feijóo ha pedido responsabilidad a Vox para llegar a un acuerdo, resumiendo los resultados en que “los aragoneses han dicho claramente que quieren que gobierne Azcón”.

Vox capitaliza el descontento y seduce al voto joven

Sin duda, Vox ha sido uno de los grandes triunfadores de la noche electoral. La formación liderada en la región por el señor Nolasco ha disparado su representación de 7 a 14 escaños, logrando casi el 18% de los votos. “Ha ganado el sentido común, y lo que se ha demostrado es que también en Aragón se quiere el doble de VOX”, ha celebrado el candidato. Este resultado convierte a la formación en un actor clave para la gobernabilidad.

Uno de los datos más reveladores del análisis postelectoral, destacado por Enrique Pérez, es que Vox ha sido la fuerza política más votada entre los jóvenes de Aragón. Este hecho anticipa un posible vuelco electoral a medio plazo y demuestra un cambio sociológico significativo. El propio Pérez lo ha calificado como una prueba de que “ha habido un cambio de tendencia, llámalo x, pero de repente ha pegado un subidón todo ese tipo de fuerzas políticas”.

Este ascenso se produce en detrimento no solo de la izquierda, sino también del propio Partido Popular. Es significativo que una agrupación como ‘Se acabó la fiesta’, de Alvise Pérez, haya obtenido más de 17.900 votos, triplicando los 6.200 de Podemos, lo que evidencia un trasvase de voto hacia nuevas formaciones.

El PSOE toca fondo y la Chunta emerge en la izquierda

En el bloque de la izquierda, el PSOE de Pilar Alegría ha igualado su peor resultado histórico al caer de 23 a 18 diputados. A pesar de la derrota, Alegría ha asegurado que asumirán su papel: “desde mañana mismo vamos a liderar la oposición en esta comunidad autónoma, una oposición que además va a ser una oposición vigilante, seria y responsable”. El análisis apunta a que, aunque Alegría sufre la derrota, a Pedro Sánchez le podría interesar la subida de Vox para debilitar al PP.

La otra cara de la moneda en la izquierda es la Chunta Aragonesista, liderada por Jorge Pueyo, que ha duplicado su representación pasando de 3 a 6 escaños, convirtiéndose en el único partido del bloque que mejora sus resultados. Por otro lado, Teruel Existe ha bajado de 3 a 2 escaños, Sumar mantiene su único diputado y tanto Podemos como el histórico Partido Aragonés (PAR) desaparecen del parlamento autonómico.

El adelanto electoral de Azcón, que buscaba un gobierno “más fuerte y sólido”, parece haberle salido “el tiro por la culata”, como ha señalado Enrique Pérez. El presidente popular se enfrenta a un escenario complejo, abocado a una negociación con un socio mucho más fuerte que “te va a pedir el oro y el moro”. Un nuevo panorama político que refleja el hartazgo de una parte del electorado y abre un periodo de intensas negociaciones en Aragón.