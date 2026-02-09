"Ahora llega el momento del pacto, de la democracia y de poner a Aragón por delante de intereses individuales y partidistas"

Las noches electorales en Aragón, conocido como el Ohio español por su capacidad para anticipar el rumbo político de España, se viven siempre con especial nerviosismo. En esta ocasión, el Partido Popular de Jorge Azcón ha ganado de nuevo las elecciones con 26 escaños, pero la pérdida de dos diputados le deja en una situación más débil. "Hemos ganado las elecciones, que somos la única alternativa de gobierno. ¿El resultado redondo? Evidentemente, no. Hubiera preferido no perder un diputado por Zaragoza y un diputado por Huesca", ha reconocido Azcón, quien admite que el resultado no es el que esperaba pero lo considera "suficiente para seguir gobernando". El panorama postelectoral obliga al PP a buscar un entendimiento con Vox.

La nueva aritmética parlamentaria deja a Azcón en una posición más compleja que antes de la repetición electoral. El presidente aragonés ha señalado la nueva dependencia que tiene de sus socios preferentes: "Nosotros ahora dependemos 2 diputados más de ellos de los que dependíamos antes, que son los 2 que hemos perdido nosotros". Con la vista puesta en las negociaciones, Azcón ha lanzado una pregunta al aire sobre la disposición de sus futuros socios: "¿VOX está dispuesto a asumir la responsabilidad de la consejería de sanidad? No lo sabemos".

Vox, el gran triunfador que se hace indispensable

Sin duda, Vox ha sido uno de los grandes triunfadores de la noche electoral. La formación liderada por Alejandro Nolasco en la región ha disparado su representación, pasando de los 7 escaños que logró en la anterior ocasión a 14 diputados, lo que supone casi el 18% de los votos. "Ha ganado el sentido común, y lo que se ha demostrado es que también en Aragón se quiere el doble de VOX", ha declarado Nolasco. Este resultado convierte a Vox en una pieza indispensable para la formación de un gobierno de derechas.

En el bloque de la izquierda, la Chunta Aragonesista (CHA) ha sido la única formación que mejora sus resultados, duplicando su presencia de 3 a 6 escaños. Su líder, Jorge Pueyo, ha calificado el resultado de "malo para Aragón", aunque ha reconocido que "es bueno para Chunta porque hemos duplicado los votos". Por su parte, el PSOE de Pilar Alegría ha cosechado su mínimo histórico con solo 18 diputados, frente a los 23 de hace dos años y medio. Pese al retroceso, Alegría ha asumido el rol que les corresponde: "desde mañana mismo vamos a liderar la oposición en esta comunidad autónoma".

EFE La candidata socialista a la Presidencia de Aragón, Piar Alegría

El resto del arco parlamentario lo completan Teruel Existe, que ha bajado su representación de tres a dos diputados, y Sumar, que mantiene su único escaño. Se han quedado sin representación parlamentaria formaciones como Podemos, que pierde el único diputado que tenía, y el histórico Partido Aragonés (PAR).

El 'Ohio español' y la lectura en clave nacional

Desde Madrid, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha resumido los resultados en tres claves: "los aragoneses han dicho claramente que quieren que gobierne Azcón", que los partidos deben entenderse "con responsabilidad" y que "la gente le ha dicho a Sánchez que ya basta". En la otra cara de la moneda, la portavoz del PSOE, Monse Domínguez, ha criticado al PP por "alimentar a la ultraderecha", utilizando un símil cinematográfico: "VOX se multiplica como los gremlins. El señor Feijóo le ha dado de comer al señor Abascal".

En el programa La Linterna de COPE, el jefe de informativos de COPE Aragón, Enrique Pérez, ha analizado la compleja situación para el PP. Pérez ha cuestionado si la convocatoria electoral ha merecido la pena para Azcón, ya que buscaba un gobierno "más fuerte" y se ha encontrado en inferioridad. "Al final, pues parece que le salió un poco el tiro por la culata", ha comentado, destacando que ahora tiene que negociar con un exsocio "con una posición mucho más fuerte".

Uno de los datos más llamativos de la jornada es que Vox ha sido la fuerza más votada entre los jóvenes de Aragón, un fenómeno que el sociólogo Pablo Biderbost atribuye a una "combinación de ambos elementos". Según el profesor de la Universidad de Salamanca, la extrema derecha se presenta "como una alternativa antisistema" que atrae a los jóvenes, quienes además perciben que los partidos tradicionales no resuelven problemas como el acceso a la vivienda o los bajos salarios.

EFE El presidente de Vox, Santiago Abascal

Biderbost, también en 'La Linterna', ha validado la teoría de que Aragón funciona como el 'Ohio español', apuntando que "es muy probable, desde el punto de vista politológico, que en unas próximas elecciones generales estos parámetros que hemos observado en las distintas provincias aragonesas se repitan". Sin embargo, ha destacado como dato relevante el crecimiento de la izquierda regionalista, como la Chunta, un fenómeno similar al del BNG en Galicia.

La economía aragonesa, ante la incertidumbre

En este contexto político, el presidente de la CEOE en Aragón, Benito Tesier, ha puesto el foco en la economía. Durante su intervención en la tertulia de COPE, ha descrito el "momento apasionante e ilusionante" que vive la comunidad, con sectores tradicionales como la automoción y la agroalimentación funcionando bien, y con inversiones milmillonarias anunciadas en tecnología y en la gigafactoría de Stellantis. Sin embargo, ha lanzado una advertencia clara sobre el principal riesgo para este futuro prometedor.

Para el presidente de la patronal aragonesa, la incertidumbre política es el peor enemigo. "Si algo quieren estas inversiones, que son Certeza y seguridad jurídica", ha afirmado Tessier, explicando que los proyectos de gran capital intensivo y largo recorrido necesitan "un marco estable". Ha expresado su convicción de que las inversiones ya confirmadas continuarán, pero ha mostrado su preocupación por aquellas que "no han madurado" y que, ante "un proceso o una situación inestable, probablemente, reflexionarán".

Pese a la complejidad del escenario, Benito Tessier se ha declarado "optimista por naturaleza". Ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de todas las fuerzas políticas para estar a la altura de las circunstancias tras el veredicto de las urnas. "Los aragoneses ayer hablaron. Ahora llega el momento del pacto, llega el momento del acuerdo, llega el momento de la democracia y llega el momento de poner por delante a Aragón por delante de intereses individuales y partidistas", ha concluido.