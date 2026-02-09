Pablo Biderbost, sociólogo: "Aragón es el Ohio español, en unas próximas elecciones generales es muy probable que los parámetros que observamos se repitan"

Las noches electorales en Aragón siempre se miran con nerviosismo. Desde hace años, se le atribuye un gran simbolismo: lo que votan los aragoneses suele anticipar lo que pasará en el resto de España. Este fenómeno, conocido como el Ohio español, parece volver a reflejar la realidad política del país, un tema que ha sido analizado en el programa 'La Linterna' con Expósito y Pablo Biderbost, profesor de la Universidad de Salamanca.

Un PP ganador pero debilitado

Escucha el tema del día Las elecciones en Aragón El tema del día Escuchar

Jorge Azcón, actual presidente y candidato a la reelección por el Partido Popular, ha manifestado una alegría contenida. "Es evidente que estamos contentos. Hemos ganado las elecciones, que somos la única alternativa de gobierno", ha afirmado, aunque admitiendo que no ha sido un resultado redondo. El PP ha vuelto a ganar las elecciones con 26 escaños, pero la pérdida de dos diputados, uno por Zaragoza y otro por Huesca, le coloca en una situación más débil, lejos de la mayoría absoluta de 34 diputados.

Este resultado convierte en imprescindible un entendimiento con Vox. "Nosotros ahora dependemos 2 diputados más de ellos de los que dependíamos antes, que son los 2 que hemos perdido nosotros", ha reconocido Azcón. La necesidad del pacto es clara, pero la incertidumbre sobre el rol de Vox permanece: "¿VOX está dispuesto a asumir la responsabilidad de la consejería de sanidad? No lo sabemos", ha cuestionado.

EFE VOX irrumpe con fuerza en Aragón y pronostica un vuelto electoral a medio-plazo

Vox, el gran triunfador de la noche

Sin duda, Vox ha sido uno de los grandes triunfadores de la noche al duplicar su representación pasando de 7 a 14 escaños y obtener casi el 18% de los votos. Su candidato, Alejandro Nolasco, ha celebrado el resultado proclamando: "Ha ganado el sentido común, y lo que se ha demostrado es que también en Aragón se quiere el doble de VOX". Este crecimiento convierte al partido en indispensable para formar gobierno.

Ha ganado el sentido común, y lo que se ha demostrado es que también en Aragón se quiere el doble de VOX"

La dirección nacional también ha reaccionado. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que "los aragoneses han dicho también que debemos entendernos y hacerlo con responsabilidad", pidiendo a Vox altura de miras para facilitar el gobierno. Desde el PSOE, la portavoz Monse Domínguez ha criticado al PP por reforzar a su rival: "El señor Feijóo le ha dado de comer al señor Abascal. [...] A partir de las 12 de la noche no se tiene que dar de comer a los ultras, porque estos se multiplican".

El análisis sociológico del "Ohio español"

Para analizar en profundidad los resultados, Pablo Biderbost, profesor del departamento de Sociología de la Universidad de Salamanca, explica que la tendencia del voto joven hacia Vox se debe a "una combinación de ambos elementos", en referencia a un factor ideológico y a un hartazgo antisistema. Biderbost señala que "la extrema derecha se está presentando [...] como una alternativa antisistema", lo que conecta con una juventud que ve cómo dilemas como el acceso a la vivienda o sus salarios no se resuelven.

EFE Grupos de jóvenes estudiantes ascendiendo una escalera

En cuanto al voto rural, el sociólogo considera que el acuerdo UE-Mercosur ha sido "muy relevante", ya que "ha calado la idea de que esto puede afectar intereses económicos y productivos". Biderbost refrenda la validez de Aragón como Ohio español: "Es muy probable, desde el punto de vista politológico, que en unas próximas elecciones generales estos parámetros que hemos observado en las distintas provincias aragonesas se repitan".

El experto analiza también la estrategia de Vox, que ha aprendido de la caída de otros partidos. Biderbost vaticina que "VOX difícilmente vaya a ingresar en este gobierno o en otros a nivel autonómico, porque ha descubierto que tanto Podemos como Ciudadanos han sufrido el haber participado en gobiernos de coalición". Esta estrategia, concluye, encarecerá mucho las negociaciones para el Partido Popular durante toda la legislatura.

VOX difícilmente vaya a ingresar en este gobierno o en otros a nivel autonómico, porque ha descubierto que tanto Podemos como ciudadanos han sufrido el haber participado en gobiernos de coalición"

En el otro lado del espectro, el PSOE ha obtenido su mínimo histórico con solo 18 diputados, frente a los 23 de hace dos años y medio. Su candidata, Pilar Alegría, ha asumido el resultado y se ha comprometido a "liderar la oposición". En cambio, Chunta Aragonesista, con Jorge Pueyo a la cabeza, ha sido el triunfador de la izquierda al duplicar sus escaños de 3 a 6 y erigirse como principal fuerza de un bloque donde ha sido la única formación que mejora.

Otras formaciones han corrido suerte dispar. Teruel Existe, con Tomás Guitarte, ha visto reducida su presencia de tres a dos diputados. La coalición de Izquierda Unida y Sumar mantiene su escaño, mientras que Podemos ha desaparecido del parlamento logrando menos votos que agrupaciones nuevas como Se Acabó la Fiesta, que ha triplicado sus apoyos. El histórico PAR tampoco logra representación parlamentaria, completando un nuevo mapa político en Aragón.