"Lo de Bad Bunny está muy bien si no has visto ninguna Super Bowl, ¿tú has visto el show de Lady Gaga o el de Black Eyed Peas?"

La actuación de Bad Bunny en el halftime show de la Super Bowl ha desatado un intenso debate en los micrófonos de 'El Partidazo de COPE'. La histórica performance, íntegramente en español, ha dividido las opiniones entre quienes la consideran un hito cultural y social y quienes critican duramente su calidad artística y vocal, una controversia que ha vertebrado la discusión en el programa dirigido por Juanma Castaño.

Para una parte de los colaboradores, lo que ocurrió trasciende lo musical. La describen como una reivindicación tan bonita y tan sana de un artista que ha sido protagonista en los Grammy y una semana después ha representado a millones de personas. Se destaca que los 14 minutos íntegros en español se convirtieron en una oda al orgullo latino, con un espectáculo muy festivo, muy colorido y muy mestizo.

EFE Bad Bunny se presenta durante el espectáculo de medio tiempo de Apple Music del Super Bowl LX de la NFL en el Levi's Stadium en Santa Clara, California.

El mensaje de concordia fue central, sin ataques directos pero con un claro llamamiento a la paz. La frase pronunciada por el artista, "el solo hay algo que tenga más poder que el odio, que es el amor", resume el espíritu de una actuación que buscaba la unión. Durante el show, el cantante también lució una camiseta con un mensaje para la plantilla de Zara en A Coruña, un gesto que rezaba: "Gracias por hacerlo real".

La airada reacción de Donald Trump

Al otro lado de la balanza se encuentra la contundente reacción de Donald Trump. El expresidente de Estados Unidos no tardó en calificar la actuación en su red social como "absolutamente terrible, uno de los peores de la historia". Las críticas de Trump se centraron en múltiples aspectos: "nadie entiende ni una sola palabra de lo que dice este tipo, el baile es repugnante, esto es una afrenta a la grandeza de Estados Unidos", llegó a afirmar, considerando el show "una bofetada a nuestro país".

La postura de Trump es compartida por un sector muy crítico que, según se comentó en el programa, representa a la ultraderecha americana. De hecho, se mencionó la existencia de un halftime alternativo que atrajo a siete millones de espectadores que desconectaron del show oficial. Trump criticó incluso que la actuación daba "mala imagen para los niños", una visión que choca con la de quienes defienden la esencia latinoamericana y el crecimiento de una comunidad que suma y enriquece al país.

Un debate entre el símbolo y la música

En el estudio de la COPE, sin embargo, la crítica más profunda no provenía del espectro político, sino del artístico. Varios contertulios plantearon una clara separación: "es impecable lo que habéis dicho a nivel simbólico, a nivel de celebración de la diversidad, a nivel de reivindicación política, todo esto te lo aplaudo, pero no me puedes decir que es pobre de espíritu alguien que dice que no".

Dani Senabre

El argumento principal es que, más allá del mensaje, el halftime show de la Super Bowl exige una performance musical digna. En este sentido, se pronunció la frase que da título a la noticia: "Lo de Bad Bunny está muy bien si no has visto ninguna Super Bowl, ¿tú has visto el show que hace Lady Gaga en 2017? ¿Tú has visto el show que hicieron los Black Eyed Peas?". Se defiende así que es posible valorar el simbolismo sin dejar de señalar que el artista "no vocaliza" o que "le falló la voz", sin ser por ello "un redneck o un paleto".

Frente a esta visión, otros argumentaron que "hay que ser muy pobre de espíritu para criticar que ayer Bad Bunny no entonó". Sostienen que el evento "no era Operación Triunfo", sino la consagración de una "estrella absolutamente mundial que trasciende la música" a través del "baile, del ritmo, de sus raíces latinas y de la paz". Se concluye que, pese a los fallos vocales, fue un espectáculo "mágico" y "medido al detalle", y que el mensaje final, nombrando a todos los países de América, fue "potentísimo".