Un experto sentencia sobre el caos del césped de Vallecas y el Metropolitano: la locura de cambiarlo en "un invierno de los de antes con mucho frío y con tanto agua"

¿Es el césped un ser vivo? Evidentemente". Con esta afirmación ha arrancado la intervención de Alfredo Pazos, ingeniero agrícola y gerente de Arpasa, en el programa El Partidazo de COPE con Juanma Castaño. Este experto, con 21 años de experiencia en la construcción de terrenos deportivos para clubes como el Sevilla o el Betis, ha arrojado luz sobre la polémica generada por el mal estado de algunos campos de LaLiga en las últimas semanas.

Hasta 45 días en invierno

Pazos ha calificado como "una locura" la decisión de cambiar un césped en pleno invierno en Madrid, con frío intenso y lluvias persistentes. Según el experto, en estas condiciones, el proceso para que el nuevo tepe pueda ser utilizado se puede alargar considerablemente. "Puede durar muy bien un mes, 45 días", ha asegurado, un plazo que choca frontalmente con la idea de poder jugar a los pocos días, como se pretendía en Vallecas para el partido contra el Oviedo.

La razón es puramente biológica: "el césped es un ser vivo" con sus propios biorritmos. En invierno, "con un suelo saturado de agua" y temperaturas bajas, el tepe no va a enraizar porque su actividad vegetativa es "prácticamente nula". La situación es radicalmente opuesta en primavera o verano, cuando, con las condiciones adecuadas, "se puede jugar a los 2 o 3 días" aunque el césped no esté totalmente agarrado, gracias a su espesor.

El Metropolitano, un caso similar

El problema no es exclusivo del Rayo Vallecano. El césped del Atlético de Madrid también se colocó en noviembre, a las puertas de un invierno que está siendo especialmente duro. Aunque se trata de un césped híbrido (cosido con fibra), el problema de base es el mismo, según Pazos. "Mientras que el tepe no enraíce en la base del terreno, aunque lo hayan cosido, se seguirá moviendo", ha explicado el ingeniero.

El gerente de Arpasa ha insistido en que estos trabajos de cambio de césped "se suelen hacer siempre a final de temporada", para aprovechar el verano. La empresa que ha llevado a cabo las instalaciones en los campos del Rayo y el Atlético es Royal Verd, la misma que, según se ha apuntado en el programa, garantizó que el césped de Vallecas estaría listo. Como contraste, se ha mencionado el buen estado del césped de La Cartuja, alabado por Griezmann y puesto por otra empresa.