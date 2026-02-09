"Que trabajadores de RENFE lleven dos años en su casa cobrando 2.500 euros al mes sin trabajar que se dedican a auscultar las vías me pone los pelos como escarpias"

El fin de la huelga ferroviaria ha llegado tras solo un día de paros, después de que los sindicatos y el Ministerio de Transportes alcanzasen un acuerdo. El pacto, calificado como histórico por los representantes de los trabajadores, se centra en ampliar la inversión en mantenimiento, infraestructuras y personal, unas demandas clave del sector. Este desenlace ha sido analizado en el programa 'La Linterna' de COPE, donde el director, Ángel Expósito, y la experta económica y directora de Mediodía COPE, Pilar García de la Granja, han desgranado las claves del acuerdo que ha permitido que los sindicatos mayoritarios desconvocaran la huelga.

Un acuerdo 'histórico' en inversiones

Diego Martínez, secretario general del sindicato de maquinistas SEMAF, ha celebrado el pacto como un hito para el ferrocarril. Según ha explicado, el acuerdo se basa en "la mejora de la inversión en infraestructura, la mejora en medidas de seguridad y, sobre todo, la incorporación de todos los profesionales necesarios para llevar a cabo todas las medidas". El ministro de Transportes, Óscar Puente, también ha celebrado el fin de los paros tras reunirse con los sindicatos a su regreso de Arabia Saudí.

EFE Varios pasajeros contemplan el cartel de salidas y llegadas en la Estación del Norte de Valencia

El pacto contempla un notable aumento del gasto en mantenimiento, una de las peticiones imprescindibles de los trabajadores. Adif, la empresa estatal, deberá elevar un 38% su gasto en mantenimiento anual en la red convencional y hasta un 44% en la de alta velocidad. En total, la inversión superará los 800 millones de euros anuales, con una partida de 981 millones para la red convencional hasta 2030 y 628 millones para la alta velocidad.

Nuevas contrataciones y más medios

Otro de los puntos clave del acuerdo son las contrataciones. El ministro Puente ha prometido tramitar una tasa de reposición específica de 2.400 plazas adicionales para Adif, a razón de 480 al año hasta 2030, y no inferior al 115% en las próximas leyes de presupuestos. En el caso de Renfe, se han pactado 1.200 contrataciones más para distintos colectivos como conducción, estaciones y mantenimiento.

Además del personal, se reforzará el equipamiento con un aumento de la flota de vehículos de carretera destinados al mantenimiento. El acuerdo obliga a incrementar la flota en 300 vehículos, con una primera fase en la que llegarán las primeras 100 unidades en un plazo de cuatro meses.

Trabajadores 'auscultadores' cobrando sin actividad

En este contexto de nuevas inversiones, Pilar García de la Granja ha revelado en 'La Linterna' una información que ha descrito como algo que le 'puso los pelos como escarpias'. Según la periodista, "hay decenas de trabajadores de Renfe, cuyo trabajo y responsabilidad es auscultar las vías, que llevan dos años en su casa cobrando 2.500 euros al mes sin trabajar". Esta situación contrasta con las demandas de más personal y los constantes derrumbes y limitaciones en las vías.

EFE Un panel muestra los horarios de los trenes de alta velocidad en la estación de atocha de Madrid

La huelga, aunque breve, ha causado un notable caos, especialmente para los viajeros, que lamentan el incumplimiento de los servicios mínimos. "Muy mal, porque tenía una entrevista de trabajo y no llego, no voy a llegar", explicaba una pasajera afectada. A nivel nacional, el cumplimiento en Cercanías apenas ha alcanzado el 62%, con cifras aún más bajas en Cataluña (42%), lo que ha obligado a muchos a buscar rutas alternativas para sus desplazamientos.

García de la Granja ha recordado que "es increíble que hayan tenido que perder la vida 47 personas en 2 accidentes para que el gobierno accediera a unas medidas mínimas de seguridad". Además, la economista ha puesto en duda la viabilidad del acuerdo de inversión al señalar que este país "no tiene presupuestos generales del estado desde hace 3 años", lo que deja en el aire la financiación de estas promesas.