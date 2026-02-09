Expósito, sobre las elecciones en Aragón: "Sería interesante analizar el voto de los más hartos de todos, porque no es una cuestión de ideología, es de hartazgo"

El día después de las elecciones en Aragón, el director de 'La Linterna', Ángel Expósito, ha analizado desde Zaragoza el resultado de los comicios y sus consecuencias en el panorama político. Sobre la mesa, ha planteado una pregunta clave que trasciende la política regional: "¿este país es gobernable?". El análisis se produce en un contexto de hartazgo social, marcado por huelgas y problemas de infraestructuras, que Expósito considera fundamental para entender el voto. Tras la jornada electoral, el PP ha ganado las elecciones con 26 escaños.

Lectura en clave nacional

La principal lectura de Expósito en clave nacional es la total indiferencia del presidente del Gobierno ante los resultados. Considera que a Pedro Sánchez "le resbala lo ocurrido aquí", del mismo modo que le restó importancia a los resultados de Extremadura o los que pueda obtener el PSOE en Andalucía. Según el comunicador, la estrategia del presidente es clara y su "objetivo sigue invariable, aguantar hasta finales de 2027 casi 2 años más en la Moncloa".

En esta línea, Expósito ha sostenido que para lograr su meta, Sánchez continuará con "el discurso del miedo a VOX", mientras sortea polémicas como "el espectáculo de Ávalos en Soto del Real", la situación de su esposa, Begoña Gómez, o "el patetismo de Rodríguez Zapatero con Delcy Rodríguez en Venezuela". Todo ello, ha añadido, lo financiará "con tu dinero y el mío" y con "más humillaciones bajo los socios".

El resultado partido a partido

En cuanto al escenario postelectoral en Aragón, Expósito ha puesto el foco en la futura relación entre el Partido Popular y Vox. "¿Se pondrán de acuerdo PP y VOX? Es más, ¿serán capaces de no ponerse de acuerdo?", se ha preguntado. Ha recordado que, aunque para el PP "no hacían falta estas alforjas", la aritmética es clara, con 14 escaños para Vox y 26 para el PP, y no al revés, una situación que obliga a entenderse en un contexto donde algunos votantes piden madurez y pactos con sentido común.

Para el PSOE, el resultado supone una "derrota de Pedro Sánchez", mientras que la Chunta Aragonesista ha logrado un "pedazo resultado" al pasar de 3 a 6 escaños, recogiendo votos del PSOE y del espacio de Podemos. Este último se ha quedado con cero representantes, y la coalición Sumar Más Izquierda ha obtenido un solo escaño.

Las claves sociológicas del voto

Más allá de los números, Ángel Expósito ha propuesto tres claves sociológicas para un análisis más profundo. La primera es si VOX podrá sobrepasar algún día al PP, una ambición que, según ha recordado, ya tuvieron en el pasado Podemos respecto al PSOE y Ciudadanos con el PP, con resultados conocidos por todos.

La segunda clave, que da título a su reflexión, se centra en lo que ha denominado el "voto de los más hartos de todos". Expósito ha afirmado que "sería interesante analizar sociológicamente el voto de los más hartos", ya que considera que este voto emergente, que en parte se identifica con el voto joven o antisistema, "no es una cuestión de ideología, es de hartazgo".

Finalmente, ha destacado la importancia del "voto del campo" y el sector primario. En una España con un gran peso de las "provincias agrícolas" como Teruel, Badajoz o Almería, el sentido de este voto cobra especial relevancia en un momento marcado por las negociaciones del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur.

Como posdata, Expósito ha concluido su análisis en 'La Linterna' con un recuerdo para el expresidente socialista de Aragón, Javier Lambán, fallecido el pasado agosto. "Cómo me gustaría conocer su análisis", ha expresado, planteando al aire qué estaría pensando el exmandatario ante el nuevo escenario político que dejan estas elecciones.