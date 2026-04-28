Inés Moreno, traumatóloga: "La leche no es inflamatoria, es un mito, los europeos desarrollaron la tolerancia a la lactosa como una ventaja evolutiva"

La traumatóloga y divulgadora Inés Moreno Sánchez ha presentado en el programa 'Poniendo las Calles' de COPE, con Carlos Moreno 'El Pulpo', su libro 'Homo imperfectus', una obra que desmonta mitos sobre el cuerpo humano y la evolución. Moreno, con más de 600.000 seguidores en redes sociales, sostiene que el ser humano no es un diseño perfecto, sino "el resultado de millones de años de parches evolutivos". Según la experta, nuestro cuerpo es "el mejor arreglo posible de una chapuza que había antes", ya que proviene de ancestros que caminaban a cuatro patas y tuvo que adaptarse a la bipedestación.

El mito de la leche como alimento inflamatorio

Uno de los mitos más extendidos que Inés Moreno desmonta es el de que la leche es un alimento inflamatorio. La traumatóloga ha sido tajante al afirmar que "la leche no es inflamatoria, es un mito". Esta creencia, explica, solo sería cierta "si no eres europeo o descendiente de europeo, porque si eres europeo, la leche es con lo que has evolucionado". La capacidad de digerir la lactosa en la edad adulta fue una ventaja evolutiva crucial para la supervivencia en los inviernos del Neolítico en Europa, cuando escaseaban las cosechas y los lácteos eran el único sustento disponible.

La leche no es inflamatoria, es un mito"

Pixabay Un vaso de leche

Moreno ha explicado que, de hecho, ser intolerante a la lactosa es lo normal en la mayor parte de la población mundial, y que "los raros somos los europeos". Como ejemplo, ha relatado el desastre del programa 'Leche para la Paz' en Brasil en 1962, donde la ayuda humanitaria estadounidense en forma de leche en polvo provocó una epidemia de diarreas, ya que la población local no tenía la capacidad de digerirla. Además, ha advertido que una persona tolerante puede autoconvertirse en intolerante si deja de consumir lácteos, pues las bacterias intestinales que procesan la lactosa "se van muriendo, porque ya no hacen falta".

Un diseño con 'software' del Pleistoceno

La especialista también ha abordado cómo nuestro cuerpo, con un "diseño milenario funcionando con software del Pleistoceno", se enfrenta a un mundo para el que no está preparado. Un ejemplo sobrecogedor es el del 'pie de trinchera', una dolencia de la Primera Guerra Mundial que es análoga al pie diabético. Moreno ha subrayado que "los pies son un centinela de mi salud" y ha alertado del grave pronóstico asociado a las amputaciones en diabéticos: "en el momento que a un diabético se le corta un dedo o se le tiene que amputar alguna parte del pie, su mortalidad es del 80% en los 5 años siguientes".

Los pies son un centinela de mi salud"

Andrea Warnecke/dpa Pies con juanetes

Otro desajuste evolutivo se encuentra en el parto humano. El estrechamiento de la pelvis para poder caminar erguidos, combinado con el gran tamaño del cráneo humano, hace que el margen en el nacimiento sea de apenas "un centímetro entre la vida y la muerte". Esta dificultad, según Moreno, nos obligó a ser "seres sociales y cooperativos", ya que el parto requiere de la asistencia de, al menos, otra persona, a diferencia de otros primates que pueden autoasistirse.

El gran sabotaje moderno: el sedentarismo

El mayor sabotaje que le estamos haciendo a nuestra evolución, según la traumatóloga, es el sedentarismo. "Nuestro cuerpo está diseñado para un mundo que ya no existe", un entorno donde había que moverse para cazar y donde el azúcar, la sal y la grasa eran bienes escasos. Hoy, "cuidarse es un acto consciente, hay que hacer un esfuerzo". Moreno ha sido crítica con la falta de actividad física y ha señalado que, ante la pregunta "¿qué deporte hace usted?", la respuesta más común es "yo camino", lo que suele ser una excusa para no admitir que no se hace nada.

La experta ha destacado la importancia de mantener la masa muscular para una mayor longevidad, un campo que investiga en su tesis sobre la sarcopenia (la pérdida de músculo con la edad). "Si yo mido el perímetro del cuádriceps o la fuerza que tiene una mano al agarrar cosas, eso se relaciona con el tiempo que tiene alguien por vivir", ha revelado. Finalmente, ha lanzado una advertencia sobre los influencers y gurús en redes sociales, recordando que muchos tienen intereses económicos no declarados. "Cuando tú tienes que pagar la factura a final de mes, pues igual tu divulgación tiene un poquito de sesgo", ha concluido.