Yáñez, experto tecnológico: "Los trabajos más en riesgo por la IA son, sobre todo, los más repetitivos, la inteligencia artificial puede automatizar trámites en segundos"

Las noticias sobre despidos en grandes consultoras tecnológicas a nivel mundial, y también en España, se han sucedido en las últimas semanas. Estos recortes de plantilla, impulsados por el impacto de la inteligencia artificial, coinciden con un momento en que los gigantes del sector disparan su valor en bolsa y anuncian inversiones masivas. Para analizar si se trata de una crisis o de un cambio de modelo, el programa 'La Linterna' de COPE ha contado con su consultor tecnológico de cabecera, Mario Yáñez, quien ha asegurado en conversación con Rubén Corral que, más que una crisis, "estamos ante una transformación profunda del modelo tecnológico".

Los despidos en Capgemini e Inetum

Uno de los casos más recientes es el de la consultora Capgemini, que anunció un ERE que podría afectar "al 7% de la plantilla, más de 700 trabajadores en España", según Yáñez. El experto ha destacado que el argumento de la empresa ya no es una simple corrección de plantilla, sino que hablan abiertamente de "transformación tecnológica", "mayor automatización" y "adaptación al nuevo mercado impulsado por la inteligencia artificial". La compañía sostiene que muchas tareas ya se pueden realizar de forma más eficiente con estas nuevas herramientas.

Pocas horas después, la empresa Inetum siguió un camino similar, anunciando despidos para aproximadamente el "5% de la plantilla, más de 400 personas". Aunque su discurso fue más ambiguo, el trasfondo es el mismo: "eficiencia, evolución del mercado y reorganización interna". Para Yáñez, estos movimientos eran de esperar, ya que "toda la industria tecnológica está girando hacia modelos basados en el uso intensivo de inteligencia artificial y de la automatización avanzada".

Alamy Stock Photo Un trabajador en la oficina

Los puestos de "cuello blanco", amenazados

Ante este panorama, la pregunta clave es qué trabajos están más amenazados. Yáñez es claro: "sobre todo, los trabajos repetitivos o estructurados". Entre ellos, ha enumerado perfiles como "un programador junior que hace tareas de programación sencillas, personal de soporte técnico, analistas funcionales, administrativos o equipos que generan documentación".

La razón es que "la inteligencia artificial generativa puede redactar informes, escribir código, resumir documentos, responder a consultas técnicas o incluso automatizar trámites enteros en muy poquitos segundos". A diferencia de revoluciones industriales anteriores que afectaron al trabajo físico, Yáñez ha subrayado que "esta vez la inteligencia artificial entra directamente en el trabajo intelectual", por lo que la IA transforma el empleo y amenaza puestos cualificados. "La clase media cualificada, la gente de 'cuello blanco', empieza a verse afectada", ha sentenciado.

La inteligencia artificial avanza mucho más rápido de lo que las personas pueden reciclarse procesionalmente"

Alamy Stock Photo Un trabajador en una empresa de Gipuzkoa

El experto también ha advertido de que esta transformación no se limitará al sector tecnológico. Otros ámbitos como "abogados, periodismo, la banca o la administración pública" seguirán el mismo camino, ya que "cualquier trabajo basado en procesar información es potencialmente automatizable y, por tanto, sustituible".

Una transformación global y acelerada

La apuesta de las empresas por la IA se debe a que "el incentivo económico es enorme", ha explicado Yáñez. "Si una empresa puede producir lo mismo con menos trabajadores gracias a la inteligencia artificial, reduce costes salariales y aumenta beneficios". El resultado es "más productividad, menos coste, mayor competitividad y, por ende, márgenes más altos".

El incentivo económico es enorme, enorme"

Este fenómeno no ocurre solo en España, sino que es una tendencia global. Yáñez ha recordado la ola de despidos que comenzó en la etapa pospandemia, entre 2022 y 2025. "Meta despidió a más de 20.000 trabajadores, Amazon eliminó decenas de miles de puestos, Google recortó alrededor de 12.000 empleos y Microsoft ya lleva acumuladas más de 28.000 salidas", ha enumerado. Incluso Apple, tradicionalmente más prudente, ha frenado contrataciones.

Aunque históricamente las revoluciones tecnológicas han creado nuevos empleos, Yáñez ha señalado que el problema ahora "más que la destrucción, es la velocidad". Según ha insistido, "la inteligencia artificial avanza mucho más rápido de lo que las personas pueden reciclarse profesionalmente". Aunque surjan nuevos roles, como la "supervisión de la IA" o la "gobernanza de algoritmos", ha alertado de que "probablemente van a ser menos que los que desaparezcan", lo que podría provocar que la IA haga que el paro suba por encima del 20%.

Finalmente, el experto ha resumido los principales riesgos de esta adopción acelerada en cuatro puntos: la destrucción acelerada de empleo, la concentración de poder en unas pocas compañías tecnológicas, la dependencia excesiva de las máquinas y una posible "degradación profesional" de los trabajadores. A esto se suma el riesgo de deslocalización, donde los nuevos empleos cualificados se creen en países con más músculo tecnológico como "la India o Estados Unidos", mientras que la IA hará que trabajos manuales como fontanero o electricista ganen más dinero.