Ganaderos advierten: "En España está entrando leche 9 céntimos más barata por litro de estos dos países; está por debajo del precio acordado"

La economista Pilar García de la Granja, en la sección 'Economía de bolsillo' del programa 'Herrera en COPE' conducido por Jorge Bustos, ha analizado el creciente conflicto entre la industria lechera y los ganaderos en España. Las tensiones, siempre latentes en el sector, han aflorado con fuerza debido al incremento de los costes y la entrada de leche más barata de otros países en el mercado nacional.

Escúchalo en Podcast La leche se encarece y la industria recurre a importaciones | Economía de Bolsillo Economía de bolsillo con Pilar García de la Granja Escuchar

Contratos a la baja e importaciones

Según denuncian las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA, se está produciendo una generalización de contratos de precios firmados con descuentos de hasta 9 céntimos por litro. Esta situación se debe, principalmente, a la entrada de leche procedente de Francia y Portugal a precios de derribo, lo que presiona a la baja las cotizaciones en España.

Pilar García de la Granja ha explicado que, ante el encarecimiento de sus propios costes, la industria estaría optando por comprar leche fuera. Según la experta, "la industria, ante el encarecimiento de los costes, estaría comprando la leche fuera de nuestro país" porque hay excedentes en el resto de Europa que las transformadoras españolas aprovechan para "tirando abajo los precios". Esta práctica choca con la Ley de la Cadena Alimentaria, que prohíbe vender por debajo de los costes de producción.

Como respuesta, las asociaciones de ganaderos han anunciado que entregarán a la administración un listado de empresas de transporte que traen leche del extranjero para que se amplíen las inspecciones y se verifique el cumplimiento de la ley.

El precio se dispara para el consumidor

A pesar de la presión a la baja en origen, el precio final al consumidor ha experimentado una escalada notable. Desde el año 2021, el precio de la leche en origen ha sufrido incrementos de más del 40%, lo que ha repercutido directamente en el supermercado. El litro de leche ha pasado de costar entre 0,60 y 0,70 euros a superar los 0,90 euros, e incluso un euro en muchas superficies.

Pixabay Vaso de leche en el campo

Este aumento se debe a la subida generalizada de los costes de producción para los ganaderos, como el precio de la energía, los forrajes, el pienso y el transporte. Como consecuencia, la leche fue el producto lácteo que más ha subido en la cesta de la compra, y las ventas en los primeros meses de este año han caído un 12% a causa de la subida de precios.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) va más allá y advierte de que, en los últimos dos años, el precio de la leche se ha incrementado un 50% en muchos casos, alcanzando máximos históricos en el supermercado.

El conflicto de Irán solo añade incertidumbre a un sector que ya está en proceso de liquidación"

Un sector "en liquidación"

De cara al futuro, la previsión no es optimista. Como ha sentenciado García de la Granja, el conflicto de Irán "solo añade incertidumbre a un sector que ya está en proceso de liquidación a causa de todas las normativas, burocracias e impuestos que soportan los ganaderos", lo que hace "prácticamente inviable" el mantenimiento de una profesión que ha calificado como "absolutamente sacrificada".