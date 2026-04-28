"Un vuelo a Mallorca para este verano me ha costado 200 euros cuando otros años lo he encontrado por 50. Me he asustado al comprarlo"

El precio del queroseno se ha duplicado desde el inicio de la guerra de Irán, y sus efectos ya se notan en el bolsillo de los viajeros. El combustible de los aviones, que supone hasta un tercio de los costes de una aerolínea, ha provocado una escalada de precios en los billetes.

Un ejemplo claro es un vuelo nacional a Palma de Mallorca para este verano, que ha pasado de costar entre 40 y 60 euros otros años a alcanzar los 180 o 200 euros, como relataba Pilar García Muñiz en 'La Tarde de COPE'.

La crisis ha llevado a varias aerolíneas a tomar medidas drásticas. Lufthansa ha anunciado la cancelación de 20.000 vuelos de corta distancia entre mayo y octubre para ahorrar combustible, mientras que KLM ha suspendido 160 servicios. La inestabilidad en el estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% del petróleo mundial, amenaza con prolongar el problema.

Europa Press Una mujer con maleta, en la terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas

La situación en España

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A pesar del panorama internacional, España parte de una situación más favorable. El 85% del queroseno que se consume en el país se refina en territorio nacional, y solo un 11% proviene de la zona de conflicto. La ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha destacado que España produce de media el 80% del queroseno que consume e importa solo el 20%, una situación "mucho mejor que otros países de nuestro entorno", donde la importación supera el 50%.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas, Javier Gándara, ha asegurado que de momento no hay riesgo de escasez. Según Gándara, las grandes compañías que operan en España tienen contratos de cobertura que garantizan el consumo de los próximos "seis u ocho meses" a los precios previos al conflicto. Sin embargo, advierte: "todo dependerá de cuánto se extiende ese conflicto y estos precios tan altos".

¿Por qué sube más el queroseno que el petróleo?

El profesor de energías renovables de la Universidad Europea, Manuel Moral, ha pasado por los micrófonos de 'La Tarde' de COPE, donde ha explicado de dónde se extrae el queroseno y a qué se debe el aumento de su precio.

El queroseno es una de las fracciones que se obtienen al refinar el petróleo crudo y el motivo por el que su precio ha subido un 100% (frente al 60% del barril de crudo) es la dependencia.

"Si tú tienes dependencia del crudo, puedes buscar suministros alternativos en el resto del mundo, mientras que con el queroseno se ha generado mayor dependencia de los países que lo refinan en Oriente Próximo", convirtiendo a los compradores en "clientes cautivos".

El suministro en España está garantizado gracias a las reservas estratégicas, que obligan a las compañías a acumular un abastecimiento de unos 180 días. Este margen, según Moral, permite buscar alternativas de suministro. Esta situación contrasta con la de otras regiones como el sudeste asiático, donde las reservas se han reducido a solo 15 o 18 días, dejándolos sin apenas capacidad de reacción.

Alguien estornuda en cualquier sitio del mundo y nos constipamos en Europa" Manuel Moral Profesor de energías renovables de la Universidad Europea

Alternativas y debate energético

Existen alternativas al queroseno convencional, como el combustible sostenible de aviación (SAF), que se obtiene de fuentes no fósiles como grasas animales o residuos agroalimentarios. Sin embargo, Moral señala que "de momento, ese tipo de combustible es extremadamente caro". La estrategia actual es ir mezclándolo en porcentajes crecientes con el queroseno tradicional.

Otra opción de futuro es el hidrógeno, un combustible con alta capacidad energética pero "muy difícil de manejar". Aunque ya hay pequeños aviones de corta distancia usándolo a nivel de demostración, la tecnología para grandes aeronaves todavía no está desarrollada ni es competitiva.

EFE Un camión de queroseno suministra combustible a un avión antes de despegar

Esta crisis, según Moral, evidencia la vulnerabilidad del continente: "Cada vez que pasa algo, siempre Europa se constipa", afirmó. El experto aboga por reconsiderar la estrategia energética europea y apostar por un "mix energético" equilibrado.

Al tiempo que defiende que las renovables como la fotovoltaica y la eólica necesitan el respaldo de tecnologías que estabilicen la red, como las centrales nucleares y las hidroeléctricas, para garantizar un suministro seguro y estable en todo momento.