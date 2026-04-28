Miguel Sanz, el joven que ha convertido su quiosco en un punto de encuentro cultural, con firmas y encuentros con escritores: "La compra de libros no es algo que se despacha sin más, es todo el ritual de comentar"

La historia de los quioscos es la de una reinvención constante, un tema que ha protagonizado la sección 'Te doy mi palabra' de Jon Uriarte en el programa 'La Tarde de COPE'.

En este contexto, la presentadora Pilar García Muñiz ha entrevistado a Miguel Sanz, el responsable de un quiosco en el número 45 de la calle Ortega y Gasset de Madrid que, con solo 22 años, decidió cambiar su futuro académico por el de quiosquero.

Un 'acto de fe' en la era digital

Miguel Sanz era un cliente habitual del quiosco que ahora regenta. Mientras estudiaba Historia y Ciencias Políticas, vio que el negocio se traspasaba y no lo dudó. "Parece que se me iluminaron los ojos, y me lancé a esta aventura", ha confesado.

Una decisión que él mismo ha calificado de "casi, casi, kamikaze", ya que se produjo en un momento en el que "se venden cada vez menos periódicos y menos revistas".

A pesar del contexto adverso, Sanz se ha mostrado optimista desde el principio, un sentimiento que mantiene en la actualidad. "Lo tengo tan interiorizado, forma parte de mi vida la lectura de la prensa, de las revistas, lo veo algo tan natural que quizás por eso soy optimista", ha explicado. Su confianza en el futuro del papel es firme: "Siempre creo que que va a haber lectores".

Siempre creo que que va a haber lectores" Miguel Sanz Dueño del quiosco en Ortega y Gasset 45

De quiosco de barrio a centro cultural

La pandemia obligó a muchos quioscos a diversificar su oferta con productos como bebidas o paraguas. Sin embargo, Miguel Sanz apostó decididamente por la cultura. "Desde el principio tuve una sección de libros", ha señalado, una apuesta que se intensificó durante el confinamiento.

"He apostado por productos culturales, por vender cultura en el porcentaje más amplio posible, y los libros, que están viviendo un buen momento", ha afirmado.

Cada día, Sanz despliega en el exterior de su quiosco dos mesas amplias con cerca de 100 libros diarios, entre novelas y ensayos. Pero su labor va más allá de la venta, ya que se ha convertido en un prescriptor para su clientela. "Es una labor fundamental, y que mucha gente echa de menos cuando viene a comprar libros", ha comentado, destacando la importancia de "prescribir, aconsejar, recomendar, orientar".

Para Sanz, el proceso de compra es un momento de conexión. Ha recordado cómo una clienta le describió la experiencia: "la compra de de libros no es algo que se despacha sin más, es todo el ritual de comentar, pues, obras previas del autor, de de orientarse, de hablar sobre el el autor en cuestión". Esta filosofía ha convertido su quiosco en un punto de encuentro para los amantes de la lectura.

La compra de de libros no es algo que se despacha sin más, es todo el ritual de comentar" Miguel Sanz Dueño del quiosco en Ortega y Gasset

El éxito de su iniciativa cultural se refleja en las firmas de libros que organiza los fines de semana. Lo que empezó como un evento mensual, ahora es quincenal. Por su quiosco "han pasado los grandes escritores de este país", ha presumido con orgullo, mencionando a figuras como Miguel Ángel Aguilar, Andrés Trapiello, Manuel Vicent y Rubén Amón, además de autores noveles.

Un oficio vocacional y sacrificado

Este proyecto requiere una dedicación absoluta. Miguel Sanz ha admitido que es un "trabajo muy vocacional, muy sacrificado", con jornadas que se extienden desde primera hora de la mañana hasta las diez u once de la noche. A pesar del esfuerzo, se siente "muy contento de hacerlo".

El quiosco, que cuenta con calefacción en invierno y aire acondicionado en verano, es un espacio de constante actividad. Sanz ha explicado que está en continuo movimiento, ya sea para atender a los clientes, reorganizar las devoluciones de publicaciones o preparar las mesas de libros. Como adelanto, ha anunciado las próximas firmas de Nieves Herrero y Miguel Ángel Cuenca.