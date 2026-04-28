Roberto Cavero, ingeniero y divulgador energético, desvela el coste del apagón: "La subida para el hogar ha sido de un 15% y repercute directamente en el precio de los productos que consumimos día a día. Lo estamos pagando todos"

Roberto Cavero, ingeniero y divulgador energético, cuenta en 'Mediodía COPE' cuánto pagamos de más por la luz tras el apagón

Ha pasado un año desde el gran apagón que afectó al sistema eléctrico, y las consecuencias económicas ya se reflejan en la factura de la luz de todos los consumidores.

El ingeniero y divulgador energético, Roberto Cavero, ha explicado en el programa 'Mediodía COPE' que el colapso se debió a un fallo multifactorial y que existían señales previas de inestabilidad en el sistema.

Según Cavero, el evento fue un "colapso que vino en cascada" provocado por oscilaciones, subidas y desconexiones. Sin embargo, un año después, la gestión del incidente sigue generando dudas, ya que "no se han hecho público todos los audios del operador del sistema", lo que, en su opinión, supone una falta de transparencia sobre cómo se gestionó realmente la crisis.

Las señales que anticiparon el colapso

El experto ha revelado que, meses antes del apagón, ya se observaba una clara "inestabilidad en el sistema". Esta situación se atribuye a una apuesta por "más del 70% de renovables" mientras "se bajó la nuclear".

Cavero afirma que los operadores conocían los problemas: "Se sabía que había oscilaciones, se sabía que había subidas y bajadas de tensión".

Se sabía que había oscilaciones, se sabía que había subidas y bajadas de tensión" Roberto Cavero Ingeniero y divulgador energético

Aunque no puede "afirmar con certeza" que se pudiera haber evitado, Cavero sostiene que "se sabía y había margen de mejora".

En su análisis, "el sistema podría haber operado con más prudencia, más control de tensión, más generación firme en el servicio y mayor coordinación", lo que sugiere que las advertencias no fueron atendidas adecuadamente.

El coste del apagón en la factura

La pregunta clave es quién paga las consecuencias, y la respuesta de Cavero es contundente: "lo estamos pagando todos". El coste se ha trasladado a los consumidores a través de los "servicios de ajuste", que "se han disparado desde el mes de abril del año pasado", añadiendo unos 23,6 euros megavatio hora al sistema.

El apagón lo estamos pagando todos, y continuamos pagándolo" Roberto Caveri Ingeniero y divulgador energético

Esta subida se traduce en un incremento del 15% para el hogar, un 20% para las pymes y hasta un 50% para la industria electrointensiva. Cavero advierte que este último punto es crucial, ya que "el coste industrial acaba repercutiendo directamente en el precio de los productos que consumimos día a día".

Falta de inversión y decisiones políticas

El ingeniero también ha señalado un "problema estructural" de fondo: "las redes eléctricas están muy exigidas" y sufren una falta de inversión y de adaptación al nuevo mix energético, lo que aumenta los riesgos. "No es un fallo puntual, es un sistema que necesita evolucionar y, sobre todo, inversión que no hay", ha sentenciado.

Finalmente, Cavero ha apuntado a la influencia de las decisiones políticas, afirmando que los técnicos ya habían advertido del riesgo de un "cero energético". Sin embargo, estas advertencias chocaron con la voluntad política: "los políticos querían renovables, renovables y renovables, y sobre todo, bajada nuclear", un factor que considera el origen del problema.