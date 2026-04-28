El sacerdote de la España vaciada que hace gestiones en el banco o visita a los vecinos de sus pueblos: "Sabes quién sufre, sabes quién ríe, sabes a quién le pasa algo, y eso es bonito"

En la provincia de Cuenca, donde el 33% de los municipios está en riesgo de desaparecer por la despoblación, emerge la figura de Fidel Gómez Leal, un sacerdote que ha decidido usar las redes sociales para dar visibilidad a la vida en la España rural. Su historia, contada en el programa 'La Linterna' de COPE por Ángel Expósito y Paloma Serrano, revela cómo la vocación religiosa y las nuevas tecnologías pueden unirse para ofrecer una nueva perspectiva de la vida en el campo.

A través de vídeos cortos, directos y sin artificios, Fidel muestra su día a día en pueblos como La Almarcha, Castillo de Garci Muñoz, Olivares del Júcar o La Hinojosa. Su objetivo no es la autopromoción, sino contar el día a día de la Iglesia rural y conectar con sus más de 27.000 seguidores, muchos de ellos jóvenes o personas alejadas de la fe, abriendo una ventana a una realidad que a menudo pasa desapercibida.

Un día a día entre la carretera y el altar

La rutina de este cura está marcada por un ritmo frenético que él mismo describe con naturalidad: "Comienzo la mañana desayunando y pensando en todo lo que tenía que hacer, y bajo de casa corriendo, porque si no, no llego a todo, y aun así no llego". Su jornada incluye gestiones en el banco, mucho tiempo en carretera para desplazarse entre los pueblos, visitas al bar para "saludar a la gente" y, por supuesto, la atención a sus iglesias.

Sabes quién sufre, sabes quién ríe, sabes a quién le pasa algo, y eso es bonito"

Instagram: @fidelgleal El cura influencer Fidel Gómez Leal en la España rural

Fidel Gómez Leal, que ingresó en el seminario de San Julián en 2021, busca "mostrar la alegría de ser iglesia". Según sus palabras, "da igual si estamos en una ciudad o en un pueblo pequeño, la vivencia de la fe, la vivencia de fraternidad, la vivencia de ser uno, pues es algo realmente hermoso". Su labor no ha pasado desapercibida, y su mensaje sobre la importancia de la Iglesia en el entorno rural le valió ser la imagen de una campaña a nivel nacional.

El rostro de la Iglesia rural

La Conferencia Episcopal lo eligió para protagonizar la campaña del Día del Seminario del año pasado. "Me llamaron y me dijeron: 'oye, hemos pensado que si quieres salir en la campaña nacional'", relata Fidel. Aceptó con la intención de "reivindicar un poquito, ¿no? Que se vea así, pues, una parroquia de la España rural". Esta iniciativa puso el foco en una figura que, como la de otros emprendedores que luchan por sobrevivir en la España vaciada, es clave para mantener el tejido social.

En estos pueblos, el sacerdote no es solo quien oficia la misa; es también acompañante, psicólogo y confidente. Fidel lo confirma al señalar que "el sacerdote en la España rural es esencial, porque la parroquia podríamos decir que es el centro neurálgico de un pueblo". Es el lugar, explica, "donde nos reunimos, donde vivimos la fe, donde compartimos, donde nos saludamos, donde, en definitiva, nos sentimos familia".

La parroquia podríamos decir que es el centro neurálgico de de un pueblo"

Instagram: @fidelgleal El cura influencer Fidel Gómez Leal en la España rural

Un altavoz para la España olvidada

El éxito de su labor no se mide en seguidores, sino en el impacto que genera: ha conseguido que muchos miren a la España rural con otros ojos, valorando su riqueza humana y entendiendo el papel de la Iglesia. Es una forma de evangelizar adaptada a los nuevos tiempos, pero sin perder la esencia. De hecho, para muchos como quienes eligen vivir en un pueblo, el campo es un privilegio. "No tenemos tanto ruido, pero tenemos un espacio de silencio, un espacio de retiro", afirma Fidel.

La labor de este sacerdote demuestra cómo las nuevas herramientas de difusión pueden tender puentes entre lo local y lo universal, entre generaciones y entre lo tradicional y lo moderno. Su cercanía es la clave de su conexión, un valor que él mismo resume en una frase que define su misión: "Sabes quién sufre, sabes quién ríe, sabes a quién le pasa algo, y eso es bonito, el sentirse lo máximo posible cercano".