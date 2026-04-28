Miguel Antonio, hostelero de Madrid que hizo su récord de caja durante el gran apagón: "Vendí más que ningún día"

Se cumple un año del gran apagón que afectó a toda España y algunas zonas de Portugal. Aprovechando la efeméride que demostró, entre otras muchas circunstancias, que nuestro país no está preparado para prescindir de algunos tipos de energía como la nuclear, además de que no podemos apostar solo por las renovables, Pilar García de la Granja ha llevado a cabo Mediodía COPE desde distintos puntos de Madrid.

Ha comenzado el programa desde el Mercado de Chamberí donde ha rememorado con comerciantes y dueños de los puestos cómo se enfrentaron a las demandas de los clientes que no podían pagar con tarjeta de crédito. Porque algo que se demostró también hace doce meses es que no llevamos efectivo ya en nuestras carteras.

Tras el mercado, Pilar se desplazaba a la Plaza de Olavide, un espacio lleno de terrazas que vivió el apagón de forma muy especial, como le ha contado Miguel Antonio Cruz, dueño del restaurante La Oliva. Miguel Antonio recuerda aquellos primeros momentos de un día que, aunque empezó con "mucho caos", terminó siendo una jornada de récord para su negocio.

Pilar García de la Granja y Miguel Antonio en la terraza de la Plaza de Olavide de Madrid

La clave de la supervivencia: ser previsor

Mientras el resto de la zona se quedaba a oscuras, Cruz supo reaccionar. "Como yo he trabajado las obras de reformas, estoy preparado con lámparas que se cargan con batería", ha explicado. Gracias a que su cocina de gas seguía funcionando, pudo continuar sirviendo comidas sin problema, solventando la falta de electricidad con sus lámparas y velas.

Vendí más que ningún día normal" Miguel Antonio, propietario restaurante La Oliva

El hostelero se define como una persona previsora. "He visto programas de supervivencia y siempre tengo velas", ha comentado en la entrevista. De hecho, no solo tenía "velones gordos" preparados, sino que también mandó comprar más en un comercio cercano a su otro local, 'Miguelín', que había abierto hacía solo tres meses.

Una caja histórica y la confianza en el cliente

La preparación le permitió no solo seguir operando, sino batir su propio récord de ventas: "Ese día, más que ningún día normal". Ante la imposibilidad de cobrar con tarjeta o móvil, la solución fue una mezcla de ingenio y confianza. Algunos clientes pagaron en efectivo, a los conocidos se les permitió pagar otro día y a otros se les invitó o se confió en su palabra.

Pilar García de la Granja revive el apagón de hace un año en varios puntos de Madrid

La apuesta por la confianza funcionó, ya que los clientes regresaron a saldar sus deudas. "La gente, en estos casos, se siente como con esa presión de que dice, 'oye, me han hecho este favor o no me he sentido mal porque le he quedado a pagar, pues vuelvo a pagar'", ha reflexionado Cruz. El hostelero ha asegurado que no le faltó gente "hasta que vino la luz".

El reto de encontrar personal cualificado

Finalmente, preguntado por la situación laboral, Miguel Antonio Cruz ha señalado que no tiene problemas para encontrar personal en La Oliva, ya que cuenta con un equipo consolidado "de hace años". Sin embargo, sí reconoce que en su nuevo local es "un poco complicado encontrar personas que sepan el oficio", aunque se muestra dispuesto a formar a quienes no tienen experiencia: "estamos dispuestos a enseñarles al que no sabe también".