Borja Quiroga (40), nefrólogo: "Pasamos sentados más de 10 horas al día aumentando así un 60% nuestro riesgo de muerte"

Los hábitos del día a día son el factor que más impacta en la esperanza de vida y la mortalidad. Así de claro se muestra el nefrólogo Borja Quiroga, quien desgrana cómo pequeñas decisiones cotidianas pueden alargar o acortar nuestra existencia. Según el doctor, gestos tan normalizados como el sedentarismo tienen consecuencias directas: "Nos pasamos sentados más de 10 horas al día, aumentamos nuestro riesgo de muerte en un 60 por 100", advierte. Una cifra alarmante que pone el foco en la necesidad de revisar nuestras rutinas.

Los enemigos silenciosos en la despensa

Más allá de la falta de actividad física, Quiroga apunta directamente a dos ingredientes omnipresentes en la dieta moderna. Los considera "el veneno de nuestro tiempo" y no son otros que el azúcar y la sal. Este dúo, presente en multitud de alimentos procesados, se ha convertido en una de las mayores amenazas para la salud pública, contribuyendo a la epidemia de enfermedades crónicas que afectan a la sociedad actual. La clave, según él, no está en buscar soluciones mágicas en suplementos, sino en volver al origen.

El azúcar es el veneno de nuestro tiempo junto con la sal" Borja Quiroga Nefrólogo

El especialista critica la industria de los suplementos, que a su juicio, se aprovecha del abandono de los patrones de alimentación tradicionales. "¿Sabes por qué nos engañan con los suplementos? Porque nos hemos cargado la dieta mediterránea", sentencia. Es precisamente esta dieta la que, según Quiroga, contiene los elementos necesarios para una vida más larga y saludable, como el aceite de oliva o alimentos ricos en omega 3, como las nueces y otros frutos secos.

Alamy Stock Photo Alimentos de la dieta mediterránea, imagen de archivo

Aliados para una vida más larga y sana

Pero no todo son amenazas. El doctor también destaca hábitos con una correlación positiva para la salud. Uno de ellos es la interacción social, un factor clave para mantener el cerebro activo. Según Quiroga, socializar "neurológicamente nos mantiene activos y se asocia a menos riesgo de demencia". Otro sorprendente aliado es el café. "Cuantos más cafés, más salud, hasta las 5 tazas de café", afirma. Eso sí, con un matiz importante: debe ser café de tueste natural, no torrefacto, ya que este último es "un grano que está recubierto de azúcar".

La salud del médico, la salud del paciente

El nefrólogo no solo pone el foco en los hábitos individuales de la población general, sino que también alza la voz sobre una realidad que afecta directamente a la calidad del sistema sanitario: las condiciones laborales de los médicos en España. Quiroga denuncia que estas son "sensiblemente inferiores al resto de Europa", y no solo en el plano económico. Jornadas maratonianas y falta de descanso son la norma para muchos profesionales.

El doctor expone una rutina agotadora que compromete la seguridad del paciente. "Nosotros trabajamos de media entre 45 y 50 horas a la semana. Hacemos guardias de 24 horas", explica. Esta situación tiene un impacto directo y medible en los resultados clínicos. Para Quiroga, la conclusión es tan lógica como preocupante y debería servir como una llamada de atención para las administraciones.