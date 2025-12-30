Blanca García-Orea, nutricionista, sobre el atún en lata: "Lo ideal es escoger una que ponga solamente atún, no es fácil, es una especie que tiene menos metal pesado"

En el programa Herrera en COPE, la conversación sobre un alimento tan cotidiano como el atún en lata ha abierto un debate inesperado. Durante la sección 'A Ciegas' de María José Navarro, ella y Sofía Buera han confesado ser consumidoras habituales de este producto, una costumbre muy extendida en los hogares españoles.

Sin embargo, la mayoría de los consumidores podrían estar cometiendo un error fundamental al elegirlo. Para arrojar luz sobre este asunto, han contado con la intervención de la nutricionista Blanca García-Orea, quien se ha hecho viral por sus conclusiones y es autora del libro '5 semanas para desinflamarte'.

Atún o atún claro, esa es la cuestión

La primera recomendación de la experta es clara: es preferible optar por las latas que indican 'solamente atún' en lugar de 'atún claro'. La razón, explica, es que el atún 'a secas' proviene de una especie de pescado más pequeña, lo que implica una menor acumulación de metales pesados. Además, García-Orea también sugiere priorizar los envases de cristal frente a la lata para evitar la transferencia de metales del propio envase.

Lo ideal es escoger una que ponga solamente atún, no es fácil, es una especie que tiene menos metal pesado" Blanca García-Orea Nutricionista

La nutricionista añade una advertencia sobre la frecuencia de consumo. Para evitar una ingesta excesiva de metales pesados, "lo ideal es no consumir más de una o 2 latas de atún a la semana". Es importante conocer cuántas latas de atún se pueden consumir y tener en cuenta que las raciones deben ser de unos 100 o 120 gramos de peso escurrido.

Alamy Stock Photo Carrefour marca propia Atún apilado en supermercado.

Existen alternativas más saludables como el bonito, la caballa o la melva, que al ser pescados más pequeños, "tienen menos metal pesado". De hecho, el atún es un alimento con una gran tradición en nuestra gastronomía, pero es clave saber elegir las mejores opciones.

Inflamación frente a hinchazón: cómo diferenciarlas

Blanca García-Orea también ha abordado la diferencia entre inflamación e hinchazón, conceptos que a menudo se confunden. La inflamación es "una respuesta del sistema inmune", mientras que la hinchazón es un problema digestivo, muy común tras los excesos navideños debido a la falta de acidez en el estómago o a un desequilibrio intestinal.

Un punto sorprendente de su explicación ha sido sobre la acidez estomacal. "Cuando yo tengo acidez, probablemente es porque tengo poco ácido en el estómago", ha señalado. Un nivel bajo de ácido provoca que la válvula que conecta con el esófago quede entreabierta, permitiendo que el poco ácido que hay suba y genere la sensación de ardor.

El estómago de forma fisiológica tiene que estar ácido" Blanca García-Orea Nutricionista

Para combatir este problema, la nutricionista ofrece un remedio casero: "tomar un chupito de vinagre" antes de una comida copiosa. La preparación consiste en diluir dos cucharadas de vinagre de manzana sin filtrar en un vaso con cuatro dedos de agua. Este truco ayuda a acidificar el estómago, mejorar las digestiones e incluso a regular los picos de glucosa en sangre.

Guía para recuperarse de los excesos

Tras las grandes comilonas, la experta desaconseja las restricciones severas. Su recomendación es "volver a la normalidad", empezando por un desayuno salado con proteína para aumentar la saciedad y evitar antojos. Es clave consumir entre 20 y 30 gramos de proteína en cada comida.

Si aparece la ansiedad entre horas, García-Orea sugiere tomar agua con gas o un caldo de huesos o pescado. Estas bebidas ayudan a remineralizar el cuerpo y calmar la necesidad de comer. Además, si se va a consumir un dulce, es mejor hacerlo siempre de postre para controlar la cantidad.

Finalmente, un consejo práctico y eficaz es "caminar de 15 a 20 minutos después de comer". Esta simple acción no solo facilita la digestión y reduce la sensación de pesadez, sino que también contribuye a mejorar el tránsito intestinal, un hábito que las presentadoras de COPE han apuntado con gran interés.