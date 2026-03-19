La madre de Marta Calvo: "Cerrar la puerta de tu casa, y saber que tu hija está tirada en la calle, eso es lo más doloroso que unos padres pueden pasar"

La madre de Marta Calvo, Marisol Burón, ha expresado su profunda decepción y dolor a las puertas del Congreso de los Diputados tras el rechazo a la proposición de ley para castigar con prisión permanente revisable a los asesinos que oculten el cadáver de sus víctimas. "No me esperaba que esto se quedara así, pero volveré. Esta ley tiene que salir adelante, sí o sí, porque España así lo quiere", ha declarado entre lágrimas, visiblemente afectada por una decisión que considera una muestra de la desconexión de la clase política con la sociedad.

El caso de Marta Calvo

Marta Calvo, de 25 años, se le perdió la pista el 7 de noviembre de 2019 tras quedar con Jorge Ignacio Palma a través de una web de citas. Su asesino, que se entregó un mes después, fue condenado a prisión permanente revisable por acabar con la vida de Marta y de otras dos jóvenes, Arlene y Marcela, a las que introducía cocaína de gran pureza sin su consentimiento.

A pesar de la condena, Palma, descrito por la fiscal del caso como la encarnación de la "maldad pura", nunca ha confesado qué hizo con el cuerpo de Marta.

Yo creo que donde esté mi hija hay más víctimas" Marisol Burón Madre de Marta Calvo

Un polémico giro del PSOE

La iniciativa legislativa, impulsada por el Partido Popular, fue rechazada en una ajustada votación en la que el PSOE votó en contra, un cambio de postura radical respecto a hace cuatro años, cuando sí apoyó una propuesta similar. El partido del Gobierno argumenta ahora que la medida "no mejora la seguridad ciudadana ni responde a una necesidad real del actual sistema penal", una explicación que no ha convencido a las familias de las víctimas.

Europa Press Fiscalía mantiene su petición de prisión permanente revisable por el crimen de Castillo Higueras

Durante el programa, el colaborador Lorenzo Silva ha calificado la situación de incomprensible, afirmando que la legislación actual "incentiva al criminal que haga desaparecer el cadáver", causando un daño añadido a las familias. Por su parte, Ana Martín ha apuntado a una posible instrumentalización política del Código Penal para justificar el cambio de criterio de los socialistas.

Yo siempre digo que si realmente fueran sus hijos, ¿pensarían igual?" Marisol Burón Madre de Marta Calvo

La lucha de una madre: 'Lucharé hasta conseguirlo'

En una entrevista con Pilar García Muñiz en los estudios de COPE Valencia, Marisol Burón ha reafirmado su intención de seguir luchando. "Lucharé hasta conseguir esta proposición de ley", ha asegurado, cuestionando la empatía de los diputados: "Yo siempre digo que si realmente fueran sus hijos, ¿pensarían igual?".

Para Burón, poder enterrar a su hija es fundamental para "comenzar un duelo" que, a día de hoy, sigue sin poder iniciar. "Cerrar la puerta de tu casa, y saber que tu hija está tirada en la calle, eso es lo más doloroso que unos padres pueden pasar", ha sentenciado.

Marisol no tiene ninguna esperanza de que el asesino confiese y cree que su silencio podría ocultar más crímenes. "Yo creo que donde esté mi hija hay más víctimas".

La madre de Marta lo ha descrito como un "psicópata asesino en serie" que "gozaba de verlas morir", recordando que era un traficante que movía droga de una pureza letal.

Finalmente, Burón ha querido agradecer expresamente el trabajo y el trato recibido por parte de la Guardia Civil, con quien mantiene un contacto permanente y que sigue investigando el caso. Un trato que ha contrastado con su experiencia inicial con la Policía Nacional, de la que criticó sus "malos modales" y reticencias a la hora de recoger su denuncia por la desaparición.