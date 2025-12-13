Blanca García-Orea, nutricionista: "El agua con gas puede ayudarte a disminuir la hinchazón abdominal, sin embargo, más de uno sí que nos puede aumentar la sensación de gases"

La nutricionista Blanca García-Orea, conocida en redes como [@blancanutri], ha explicado en un vídeo de su cuenta de Instagram las propiedades del agua con gas para la salud digestiva. Según la experta, esta bebida puede ser beneficiosa para expulsar gases, mejorar las digestiones y, en consecuencia, disminuir la hinchazón abdominal.

La clave: el ácido clorhídrico

El mecanismo detrás de este efecto reside en que el agua con gas puede "estimular la secreción de ácido clorhídrico". La experta detalla que, al contener dióxido de carbono, este se transforma en ácido carbónico en el estómago, lo que a su vez "puede desencadenar la liberación de ácido clorhídrico".

Este ácido es "clave para digerir los alimentos", especialmente las proteínas, y también juega un papel crucial en la "absorción de vitaminas y minerales". Por ello, mantener unos niveles adecuados de este ácido es esencial para evitar síntomas de una mala digestión, un problema frecuente en consulta como la distensión abdominal, la retención de líquidos o los gases.

La dosis recomendada

Un vasito pequeño antes de comer puede ayudarnos a activar la digestión"

García-Orea ofrece una recomendación práctica: "Un vasito pequeño antes de comer puede ayudarnos a activar la digestión y mejorar los síntomas que solemos tener cuando el estómago no está suficientemente ácido". Este consejo se alinea con la búsqueda de una dieta antiinflamatoria y un estilo de vida que favorezca el bienestar digestivo.

Tomar más de un vaso de agua con gas sí que nos puede aumentar esa sensación de gases"

Sin embargo, la nutricionista lanza una advertencia importante sobre el consumo excesivo. "Tomar más de un vaso de agua con gas sí que nos puede aumentar esa sensación de gases y de distensión abdominal", aclara. Por lo tanto, la moderación es clave para aprovechar sus beneficios sin sufrir los efectos adversos.