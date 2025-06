El producto pesquero típico de Andalucía que cambiará su calidad este verano y cómo identificarlo: uno de los más consumidos en España

La campaña del atún rojo en las costas de Cádiz está siendo excepcional este año, tanto en calidad como en volumen de capturas, según ha explicado Pedro Muñoz, CEO de Petaca Chico, en una entrevista en La Linterna de COPE. A pesar de los retrasos provocados por la huelga de inspectores de pesca y los temporales de viento, Muñoz ha destacado que el stock de atún rojo "está aumentando considerablemente", lo que permite una selección más rigurosa de ejemplares y garantiza una calidad superior.

"La calidad del atún es especial. Este año está haciendo una campaña muy buena. El atún está haciendo un espectáculo porque está viniendo en mucho tamaño y en unas cantidades bastante elevadas", afirmó Muñoz. Este incremento en la población de atún rojo ha permitido a los pescadores centrarse en los ejemplares más adultos, que son los que ofrecen mayor grasa y mejor sabor. "Se matan los más adultos, los que ya tienen muchos años, que van a reproducirse, que son los más grandes y los que tienen mayor grasa y mayor calidad", explicó.

Europa Press Una persona despieza un atún tras la ‘levantá’

Más calidad en el atún

El CEO de Petaca Chico también subrayó que, aunque la campaña se ha alargado más de lo previsto debido a factores externos, como la huelga de inspectores y las adversidades meteorológicas, el balance está siendo positivo. "De momento hay mucha pesca; está yendo medianamente bien, ya que andamos bastante retrasados debido a la huelga de los inspectores y los temporales de viento de levante en las costas de Cádiz", señaló. Aun así, la temporada se perfila como una de las mejores en cuanto a volumen y excelencia del producto.

Respecto a la distribución del atún rojo, Muñoz destacó un cambio significativo en los últimos años: mientras que hace dos décadas el 95% de las capturas se exportaban a Asia, principalmente a Japón, ahora el 90% se queda en el mercado nacional y comunitario. "Es totalmente distinto", afirmó. Este giro refleja no solo un aumento en la demanda local, sino también la creciente valoración del atún de almadraba a nivel internacional. "El atún de almadraba ya está súper demostrado que es el número uno en calidad a nivel mundial", asegura.

JUANMA JIMENEZ Varias personas despiezan los atunes tras la ‘levantá’ del atún en Barbate

Los precios del producto pesquero

En cuanto a los precios, Muñoz aclaró que, aunque han subido en los últimos años, actualmente se mantienen estables. "Los precios sí han subido, pero últimamente no están subiendo mucho; se están manteniendo. Esperemos y deseamos que no suban. Nosotros no queremos que suban; queremos que haya más atún y que esté al alcance de más casas", afirmó. Esta filosofía de accesibilidad contrasta con la alta cotización que tradicionalmente ha tenido el atún rojo en mercados gourmet.

Más sobre economía El producto del supermercado que se ha encarecido un 19% porque se han triplicado las importaciones desde otro país Europeo

Pilar García de la Granja, periodista económica de La Linterna, resaltó el optimismo del sector, algo poco habitual en el ámbito primario. "De verdad, hablar con alguien del sector primario en España, que sea optimista y que diga que le va fenomenal y que le tiene que ir mejor todavía, de verdad que es una ilusión", comentó.

En definitiva, la campaña del atún rojo en Cádiz en 2025 se consolida como un referente en calidad y sostenibilidad, con un stock en aumento y una distribución cada vez más orientada al mercado europeo. Las declaraciones de Pedro Muñoz en La Linterna no solo confirman la buena salud del sector, sino que también refuerzan el prestigio de la almadraba como método de pesca artesanal y respetuoso con el medio ambiente.