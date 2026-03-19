Mario Suárez tiene clara la respuesta a la gran pregunta en la portería del Atlético de Madrid: ¿mantener a Musso titular o devolverle al banquillo cuando Oblak esté disponible?

El debate sobre quién debe ocupar la portería del Atlético de Madrid está abierto. Durante el programa 'El Partidazo de COPE' dirigido por Juanma Castaño, se ha analizado la encrucijada que vive el club con el posible regreso de Jan Oblak, generando un intenso intercambio de opiniones sobre la conveniencia de forzar su vuelta.

La opinión de un exrojiblanco

Mario Suárez, exjugador del Atlético, ha sido tajante en su análisis. Aunque ha reconocido que "está muy bien tener un recambio de garantía", ha dejado claro que, para él, la jerarquía es indiscutible y el portero titular es el esloveno.

Su veredicto final ha sido contundente, apuntando a que el deseo del propio futbolista será decisivo en la elección final. "Si Jan Oblak quiere jugar, me cuesta creer que no vaya a jugar", ha sentenciado. Esta postura contrasta con la del propio Juanma Castaño y otros colaboradores, quienes se han mostrado más prudentes y han afirmado que no arriesgarían al guardameta.

Los plazos de recuperación de Oblak

Por su parte, el periodista Manolo Lama ha aportado información sobre los tiempos y las sensaciones dentro del club. Según Lama, la primera intención del Atlético es "no arriesgar con él nada", priorizando una recuperación completa y segura.

Sin embargo, el comunicador también ha subrayado la fortaleza y el carácter competitivo del portero. "Oblak es duro, y yo creo que quiere jugar el domingo", ha comentado. Lama ha concluido matizando que, en última instancia, la decisión final no dependerá únicamente del jugador: "Otra cosa es que le dejen".