Manuel Fernández Ordóñez, experto en energía: "Cuando hay un ataque en una zona clave como es Oriente Medio, el precio sube casi automáticamente, aunque no falte todavía petróleo"

Una reciente oleada de ataques contra algunas de las instalaciones energéticas más importantes del Golfo ha provocado una nueva escalada de precios en los mercados. Irán ha bombardeado la parte qatarí del yacimiento de gas natural más grande del mundo, que comparte con Qatar, mientras que Arabia Saudita ha denunciado ataques contra refinerías.

Estas hostilidades han tenido una consecuencia inmediata: el precio del crudo ha rozado los 114 dólares por barril y el gas natural ha subido un 25% de golpe.

El mercado se adelanta al problema

Para entender el porqué de esta subida repentina, Manuel Fernández Ordóñez, doctor en física nuclear y experto en energía, lo analiza en 'Mediodía COPE'.

El experto ha explicado que la dependencia energética de Occidente es la clave. “Cuando hay un ataque en una zona clave, como es Oriente Medio, el precio sube casi automáticamente, aunque no falte todavía petróleo. ¿Por qué? Porque el mercado teme que pueda faltar y se anticipa a esto”, ha señalado.

Cuando algo que todo el mundo necesita puede escasear, pues su precio sube" Manuel Fernández Ordóñez Doctor en Física Nuclear y experto en energía

Fernández Ordóñez ha utilizado una analogía para ilustrar el comportamiento de los mercados: “Es como cuando se anuncia una nevada fuerte y todo el mundo corre al supermercado a comprar pan y leche”.

Según el físico nuclear, los suministros energéticos son globales, y un conflicto en una zona productora provoca inevitablemente escaladas y rampas de precio como las actuales. “Cuando algo que todo el mundo necesita puede escasear, pues su precio sube”, ha sentenciado.

Las nucleares, una ayuda parcial frente al 80% de dependencia fósil

Preguntado sobre posibles soluciones, el experto ha afirmado que las centrales nucleares “nos ayudan muchísimo”, pero ha matizado su alcance.

La electricidad, ha recordado, es solo un 20% de toda la energía que consumimos, mientras que el 80% restante sigue dependiendo en gran medida de los combustibles fósiles. En este sentido, ha destacado que la energía nuclear produce en España el 20% de la electricidad a un precio muy bajo, lo que “nos ayuda a bajar los precios, a reducir nuestra dependencia exterior y a no emitir gases de efecto invernadero”.

Gracias a esta aportación, la situación en España no es tan crítica como en otros países de la Unión Europea. Fernández Ordóñez ha puesto el ejemplo de Italia, que al tener “una exposición mucho más alta al gas”, está registrando precios en los mercados mayoristas que pueden llegar a triplicar al que tiene España.

Necesitamos políticas a muy largo plazo, es algo que no se va a solucionar de un día para otro" Manuel Fernández Ordóñez Doctor en Física Nuclear y experto en energía

Para el otro 80% del consumo energético, la solución no es ni rápida ni sencilla. “Necesitamos políticas a muy largo plazo, es algo que no se va a solucionar de un día para otro”, ha advertido el experto.

Teherán bajo las bombas de los ejércitos de Israel y Estados Unidos TABEDIN TAHERKENAREH / EFE

Ha criticado que Europa lleva “décadas planificando políticas energéticas de manera poco efectiva”, una realidad de la que solo fue consciente cuando “Putin decidió invadir Ucrania”. Fue entonces, según Ordóñez, cuando los europeos se enfrentaron a la certeza de que su nivel de vida depende de “unos suministros energéticos que no tenemos, que no son autóctonos”.

La estrategia a futuro pasa por “avanzar en la instalación de energías renovables” y “desarrollar tecnologías que nos permitan descarbonizar y electrificar procesos industriales, de transporte y químicos”. Sin embargo, ha concluido que, al tratarse de proyectos a muchos años vista, en el corto plazo “seguiremos sufriendo las volatilidades de los mercados de los hidrocarburos” mientras no se logre reducir la dependencia actual.