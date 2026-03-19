Valencia celebra unas Fallas de récord y reabre el debate de la tasa turística

Valencia pone este jueves, día de San José, el broche de oro a las Fallas con la celebración de su día grande. Las fiestas, declaradas patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO, han estado marcadas este año por el buen tiempo y una afluencia masiva, dejando atrás las complicaciones de ediciones anteriores. El punto final lo pondrán la última Mascletà, que ha congregado a unas 100.000 personas, y la cremà de los casi 760 monumentos.

El éxito de la convocatoria supone un desafío para la ciudad. La ocupación hotelera ha superado el 80% y la afluencia desborda a la población empadronada, lo que requiere un esfuerzo extra en seguridad y limpieza. Este año, el Ayuntamiento de Valencia ha destinado 3 millones de euros al dispositivo de limpieza, un 15% más que en el ejercicio anterior, para mantener la ciudad en condiciones óptimas durante las festividades.

El debate de la tasa turística

Este contexto de éxito y presión sobre los servicios ha reabierto en la ciudad el debate sobre la implantación de una tasa turística. El primero en ponerlo de nuevo sobre la mesa ha sido el presidente de Mercadona, Juan Roig, quien ha afirmado que "hay que obtener más recursos de los turistas que vienen". Para Roig, las Fallas son "una fiesta que es espectacular, una de las mejores del mundo" y ha defendido que "los valencianos los tenemos que poner más en valor".

A esta reflexión se ha sumado la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá. La primera edil ha reconocido que, ante el crecimiento de la proyección internacional de las fiestas, "hay que hacer una reflexión con el sector siempre, de la mano del sector, de cualquier tipo impositivo, gravamen, sobre la realidad de nuestras fiestas".

Opiniones divididas en la calle

A pie de calle, las opiniones entre los valencianos están divididas. Unos se muestran completamente a favor al considerar que es "muy necesario" y que los servicios públicos deben ser financiados por todos los que los usan, afirmando que "en todas las ciudades del mundo donde viajas, pagas tasa turística". Otros, en cambio, se oponen a la medida, especialmente para los viajeros nacionales: "si salgo fuera de España y me obligan a pagar una tasa turística, estoy completamente de acuerdo, pero nosotros, en nuestro propio país, pues no no lo comparto".

También hay quien apoya la idea de que "el turista colabore en el mantenimiento y en el uso y disfrute de la ciudad" y quienes creen que "nadie deja de ir a un país por tener que pagar 3 euros al día". Entre los turistas también hay diversidad de pareceres. Una visitante cree que, aunque ella seguiría viniendo porque le "gusta mucho Valencia", una tasa podría hacer que una persona "se lo pregunte dos veces" al elegir dónde viajar, mientras que un turista italiano lo ve como algo positivo y normal, ya que "en Italia así pasa".

La visión de los expertos

Que el turista contribuya con estos servicios que consume, es justo para todo el mundo" Ricard Santomá profesor e investigador de la escuela de negocios IQS

Los expertos consultados, como Ricard Santomá, profesor e investigador de la escuela de negocios IQS, se muestran a favor de la tasa. Santomá argumenta que, si bien hay beneficios para el sector privado, son los ciudadanos locales quienes asumen el "exceso de costes que supone a nivel de servicios públicos, de limpieza, seguridad, contaminación, etcétera". Por tanto, considera que "que el turista contribuya con estos servicios que consume, pues yo creo que es justo para todo el mundo".

Sin embargo, el propio Santomá advierte de los obstáculos existentes para su implantación. Según explica, "no hay un marco legal ahora en Valencia para implantar esto", por lo que sería necesario "o bien reformar la ley de haciendas locales por parte del gobierno español, o bien la Generalitat Valenciana tendría que crear una ley autonómica de impuesto de tasa turística". En definitiva, concluye, "para empezar, tendría que haber voluntad política".