Arranca la ilusión: Todo sobre el horario y la duración del Sorteo de la Lotería de Navidad 2025

Ya está a la vuelta de la esquina una de las fechas que todos los españoles esperamos, sin excepción: el 22 de diciembre. Y no porque sea una fecha cercana a la Navidad y estemos entre preparativos, sino porque es el Sorteo Extraordinario de Navidad. O más bien conocido como El Gordo.

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, una de las citas más esperadas del calendario festivo español, vuelve a poner mañana, lunes 22 de diciembre, a millones de personas al borde de la emoción con una tradición que se mantiene viva desde hace más de dos siglos.

Desde primera hora de la mañana, en el Teatro Real de Madrid, se dará inicio a una jornada que combina cultura, tradición y expectativas de suerte. Es la ocasión en la que muchos hogares, bares y plazas de toda España se paralizan para escuchar, con atención creciente, cómo los números van siendo llamados por los famosos niños y niñas del Colegio de San Ildefonso. A qué hora empieza el sorteo: el pistoletazo de salida

El sorteo comenzará oficialmente a las 09:00 horas (hora peninsular española), momento en el que los bombos se cerrarán y empezarán a girar para que, acto seguido, los alumnos encargados extraigan de forma alterna una bola con un número y otra con el premio asociado.

Sin embargo, la jornada en el Teatro Real arranca incluso antes. Desde las 08:00 horas, el icónico recinto abrirá sus puertas para permitir el acceso gratuito a quienes deseen vivir el sorteo en directo, aunque la constitución formal de la mesa presidencial —que autoriza el inicio oficial— se producirá alrededor de las 08:30 horas. Duración estimada: una mañana de emoción prolongada

Tradicionalmente, el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad se extiende durante aproximadamente tres horas y media, por lo que el evento se suele dar por concluido alrededor de las 13:00 horas, aunque en ocasiones puede alargarse unos minutos si aún quedan premios por cantar.

Este ritmo se debe a su propio sistema: hay dos bombos (uno con los 100.000 números desde el 00000 al 99999 y otro con las bolas correspondientes a los diferentes premios), y cada extracción —número y premio— se canta con precisión y claridad. Dónde seguirlo en directo: cobertura televisiva, radio y online

Televisión Española (TVE) ofrecerá la transmisión en La 1, así como a través de RTVE Play, desde primeras horas de la mañana.

COPE y otras emisoras del país acompañarán con narraciones minuto a minuto. Siguelo en nuestro directo. Usa nuestro buscador y localizador.

Además, la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado permitirá seguir el sorteo y comprobar números en tiempo real.

Esta presencia mediática convierte a la Lotería de Navidad no solo en un sorteo económico, sino en un fenómeno sociocultural que marca la antesala de la Navidad en España. Lugar histórico: el Teatro Real como escenario

Desde 2012, el sorteo se celebra en el Teatro Real de Madrid, uno de los espacios culturales más emblemáticos del país. Su elección responde a la necesidad de acoger a más público que desea presenciar en directo la extracción, además de ofrecer una atmósfera solemne y festiva que acompaña al evento.

Aunque este año se esperan miles de espectadores fuera y dentro del teatro, solo 600 personas podrán acceder al interior debido al aforo limitado y a que la entrada es gratuita y por orden de llegada. La mecánica: cómo se desarrollan las extracciones

El corazón del sorteo reside en la tradicional dinámica con dos bombos:

El bombo grande contiene las 100.000 bolas con números, del 00000 al 99999.

El bombo pequeño contiene las 1.807 bolas con premios de diferentes cuantías.

Cada vez que se extrae una bola de cada bombo, el número premiado y la cantidad correspondiente son anunciados en voz y canción por los niños y niñas del Colegio de San Ildefonso, que han asumido ese papel desde hace generaciones.

La combinación de esta mecánica con la emoción del público hace que el sorteo se vea como un ritual colectivo: no se trata solo de ganar dinero, sino de vivir una tradición profundamente arraigada en la sociedad española. Expectativas de premios y datos clave del sorteo

En la edición de 2025, el Sorteo Extraordinario repartirá 2.772 millones de euros en premios, una cantidad que supera en 70 millones la del año anterior. Esto se traduce en miles de posibilidades de premio, incluyendo desde los más grandes hasta aproximaciones y reintegros.

Entre los galardones más destacados están:

El Gordo: 4.000.000 € por serie (400.000 € por décimo).

Segundo premio: costos significativos para los agraciados.

Tercer premio, cuartos y quintos premios: cuantías menores, pero aún así muy relevantes para quienes participen.

Además, se espera que haya miles de números premiados, lo que mantiene viva la esperanza incluso para quienes no obtengan los grandes premios de la Lotería de Navidad. Hasta cuándo se puede comprobar y cobrar

Una vez finalizado el sorteo, los premios pueden comprobarse de manera instantánea en la web oficial, en puntos de venta autorizados y a través de aplicaciones móviles especializadas.

Los agraciados cuentan con un plazo de tres meses desde el 23 de diciembre para reclamar sus premios.

Es importante recordar que los premios menores de 40.000 euros están exentos de impuestos, mientras que las cantidades superiores pueden estar sujetas a una retención fiscal del 20 % sobre el exceso de esa cantidad. Un día que marca el inicio de la Navidad

Más allá de los números, la Lotería de Navidad se ha convertido en una fecha señalada que marca el inicio no oficial de las festividades navideñas en España. Desde las primeras horas de la mañana, la expectación, los comentarios en redes y la tradicional esperanza de escuchar “¡Gordo!” convierten a millones de familias en protagonistas de una jornada única.

Este año, como siempre, los españoles se preparan para vivir una mañana intensa: desde quienes seguirán el sorteo en directo hasta aquellos que prefieren hacerlo en la comodidad de su hogar, alrededor de una mesa con familiares y amigos. El sorteo de Lotería de Navidad es historia, tradición, expectativa y, ante todo, ilusión compartida.