"A Corea del Norte, obviamente, nadie lo ha atacado porque tiene el arma nuclear, Estados Unidos e Israel atacan Irán porque el régimen está en su momento de máxima debilidad"

La ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán ha puesto de nuevo a Oriente Medio en el centro del tablero geopolítico. En el programa La Linterna de COPE, el presentador Ángel Expósito ha analizado la situación con Ignacio Álvarez Osorio, catedrático de Estudios Árabes de la Universidad Complutense de Madrid, para desgranar las claves de un ataque que ha asesinado al líder supremo, Alí Jamenei. El catedrático ofrece una tesis clara sobre el porqué de este ataque precisamente ahora.

Un régimen vulnerable, el blanco perfecto

Según Álvarez Osorio, la ofensiva no es una demostración de fuerza frente a un enemigo poderoso, sino todo lo contrario. "El régimen iraní ha sido atacado porque está en su momento de máxima debilidad", sentenció. Para ilustrar su punto, estableció una comparación directa: "A Corea del Norte, obviamente, nadie lo ha atacado porque tiene el arma nuclear". La ausencia de un arsenal atómico disuasorio, sobre el que existen dudas de si el régimen posee el uranio enriquecido necesario, es lo que, a su juicio, ha dejado la puerta abierta a esta operación militar.

Esta vulnerabilidad no es nueva. El catedrático ha recordado que el régimen de los ayatolás lleva meses "muy debilitado" tras los reveses sufridos por sus aliados en la región, el ataque de junio contra su programa nuclear y, finalmente, esta última andanada que ha acabado con la vida de Jamenei y "40 o 50 de los principales líderes de la Guardia Revolucionaria". Por ello, "no atraviesa sus mejores horas", afirmó.

El impacto global: Rusia y China, damnificados

La desestabilización en Irán tiene consecuencias directas para sus socios internacionales. Rusia, "muy concentrada en el frente de Ucrania", recibe "golpe tras golpe", ha explicado el experto. Del mismo modo, China, que depende energéticamente de la región e importa casi el 15% del petróleo iraní, se perfila como otro de los grandes damnificados a nivel global por la guerra en Oriente Medio. El ataque evidencia un intento de Washington por "recuperar peso" en la zona, enmendando la política de repliegue de Obama.

Fractura interna y una respuesta "malherida"

Desde el punto de vista social, el país vive un "completo divorcio entre gobernantes y gobernados". Álvarez Osorio ha descrito al iraní como "un régimen teocrático, represivo y criminal" que ha provocado masivas movilizaciones en los últimos años, como las desatadas tras el asesinato de Mahsa Amini. La única respuesta del poder ha sido "recurrir a las armas para contener esa desafección masiva".

Sin embargo, el catedrático advierte sobre la idea de que un ataque externo provoque la caída del régimen desde dentro. Señala dos motivos: en el pasado, los ataques contra Irán han cohesionado a la población; y por "mera supervivencia", la gente no se arriesgará. "La propia población no desea jugarse la vida cuando un régimen malherido puede responder más violentamente que nunca antes", ha razonado.

Lejos de rendirse, Irán está utilizando "todas las armas a su disposición". Su estrategia pasa por golpear indirectamente a Estados Unidos atacando a sus aliados en la región, las petromonarquías del Golfo. Los ataques de los últimos días contra infraestructuras petrolíferas buscan "lanzar un mensaje", según el experto. Si el régimen cae, "también va a haber turbulencias económicas" a nivel internacional, una táctica para que crezcan las voces que reclamen un alto el fuego y el inicio de la vía diplomática en un conflicto que sigue al minuto.

Ante la "pregunta del millón" sobre el desenlace del conflicto, Álvarez Osorio se ha mostrado cauto, aunque ha pronosticado una "guerra corta". La razón es que el régimen iraní está "tocado, no hundido" y no tiene recursos para una resistencia prolongada. En una "guerra muy asimétrica" contra Israel y Estados Unidos, "las cartas están claramente echadas" y su capacidad de resistencia "se puede calificar en semanas más que en meses o años".