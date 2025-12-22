Segundo premio de la Lotería de Navidad 2025 70.048: número ganador y dónde tocó el año pasado

70.048 Es el segundo premio de la lotería de Navidad. Administración 16 BARQUILLO, 10 (LOCAL IZQUIERDO)28004, MADRID (MADRID)

El 40.014 fue el número agraciado con el segundo premio del Sorteo Extraordinario de Navidad de la Lotería Nacional 2024. Se vendió en Valladolid (126 series), Chipiona (45) y Sant Boi de Llobregat (5,8), entre otras localidades.

Cada décimo estuvo premiado con 125.000 euros brutos (108.000 euros después de impuestos).

El 70.048: un premio de segundo nivel que cambia vidas

El Segundo premio es uno de los más relevantes del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, solo por detrás de El Gordo en cuanto a cuantía económica. Cada décimo agraciado con este galardón recibe 125.000 euros brutos, una cantidad que, tras aplicar la tributación vigente sobre premios superiores a 40.000 €, deja una cifra neta sustancial para los ganadores.

Este número, 70.048, ha sido uno de los más comentados en redes sociales y medios de comunicación tras el sorteo, con decenas de miles de personas verificando sus boletos en plataformas oficiales y en las administraciones de toda España.

Resultados del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025

Resultados del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 . El sorteo repartirá miles de millones de euros en premios, con una estructura que permite que una gran cantidad de décimos obtengan algún tipo de recompensa. ¿Cómo comprobar si tu décimo coincide con el Segundo premio?

Si posees un décimo con el número 70.048, estos son los pasos recomendados para verificarlo de forma segura:

Consulta oficial online: utiliza el buscador de resultados de la web de Loterías y Apuestas del Estado o

¿Qué representa el Segundo premio en la Lotería de Navidad?

El Segundo premio de la Lotería de Navidad es, tras El Gordo, el más relevante en términos de impacto económico para los agraciados. Aunque no alcanza la magnitud de los 4 millones de euros por serie que otorga El Gordo, sigue siendo un botín muy considerable que puede suponer un cambio sustancial para quienes lo reciben.

Además del valor económico, este premio:

Multiplica la ilusión entre los participantes que no logran El Gordo pero todavía ven viable una recompensa significativa.

Refuerza la naturaleza colectiva de la tradición, ya que el sorteo reparte miles de millones de euros en total, con numerosos premios secundarios (tercer premio, cuartos, quintos, pedreas, terminaciones, reintegros).

Contribuye al impacto social y económico del sorteo, dinamizando localidades y generando historias humanas cada año.

En total, el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 ha repartido 2.772 millones de euros en premios, una cifra récord que subraya la magnitud y el alcance de este tradicional evento navideño.

¿Cómo afecta la tributación al premio?

Los premios de la Lotería de Navidad están sujetos a la normativa fiscal vigente en España. Actualmente, los primeros 40.000 € de cualquier premio están exentos de impuestos, mientras que el importe que supere ese umbral tributa al 20 %. La Vanguardia

En el caso del Segundo premio:

El total por décimo es de 125.000 € brutos.

Los primeros 40.000 € están exentos.

Sobre los 85.000 € restantes se aplica la retención, lo que deja un importe neto menor pero aún muy significativo.

Este sistema fiscal busca equilibrar la distribución del premio con las cargas tributarias vigentes, permitiendo a los ganadores conservar una parte importante de lo obtenido.

FAQ | Segundo premio de la Lotería de Navidad 2025: 70.048

1. ¿Cuánto dinero reparte el segundo premio de la Lotería de Navidad 2025?

El segundo premio está dotado con 1.250.000 euros por serie, lo que supone 125.000 euros por décimo para cada uno de los poseedores del número 70.048.

2. ¿Cuánto se cobra realmente tras impuestos por el segundo premio?

Los premios de la Lotería de Navidad están exentos de impuestos hasta 40.000 euros. En el caso del segundo premio, se tributa únicamente por la cantidad que supera ese umbral. Por tanto, de los 125.000 euros por décimo, Hacienda retiene el 20 % sobre 85.000 euros.

3. ¿Dónde se puede cobrar el segundo premio del número 70.048?

El segundo premio puede cobrarse en entidades bancarias autorizadas por Loterías y Apuestas del Estado. No se puede cobrar en administraciones de lotería debido al importe del premio.

4. ¿Hay un plazo para cobrar el segundo premio de la Lotería de Navidad 2025?

Sí. El plazo para cobrar cualquier premio de la Lotería de Navidad es de tres meses desde el día siguiente al sorteo. Pasado ese tiempo, el derecho al cobro caduca.

5. ¿Qué pasa si tengo participaciones o un décimo compartido del 70.048?

Si el décimo está compartido, el premio se reparte de forma proporcional entre todos los participantes según la cantidad jugada. Es recomendable que las participaciones estén bien identificadas para evitar problemas a la hora del cobro.