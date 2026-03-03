El capitán David García está al mando de los más de 200 españoles a las puertas del Golfo Pérsico: "Seguridad al 100 por ciento nunca vamos a tener, ni siquiera en casa"

El capitán de fragata David García García, comandante de la fragata Canarias, se encuentra al mando de una dotación de más de 200 españoles en la costa norte de Somalia, al sur del Golfo de Adén y a las puertas del Golfo Pérsico. En una entrevista en el programa 'La Linterna' de COPE con Ángel Expósito, el capitán ha detallado la situación actual de la tripulación en el marco de la Operación Atalanta, en un momento de máxima tensión en Oriente Medio.

Una misión europea contra la piratería

La Operación Atalanta es la primera operación naval de la Unión Europea, iniciada en diciembre de 2008 para combatir los ataques de piratas somalíes en el Índico. "La misión principal que tenemos es la protección de los buques del programa mundial de alimentos de Naciones Unidas y de otro tráfico vulnerable", ha explicado el capitán. Esta es la misma operación que se activó tras secuestros de pesqueros españoles como el Playa de Bakio y el Alakrana, un engranaje militar europeo con base en Rota (Cádiz) que vigila a los piratas del cuerno de África.

Actualmente, las condiciones para la piratería son "ideales", según el comandante, ya que la meteorología es favorable. "El mar está totalmente en calma y esas son las condiciones ideales para que se produzcan incidentes de piratería", ha señalado. Los piratas de hoy, lejos de la imagen cinematográfica, son grupos que se lanzan al mar en pequeñas embarcaciones y pueden pasar meses esperando una oportunidad en un área que abarca 8 millones de kilómetros cuadrados, 16 veces la Península Ibérica.

El mar está totalmente en calma y esas son las condiciones ideales para que se produzcan incidentes de piratería"

CONTACTO vía Europa Press Armada de Pakistán en el golfo de Adén

Máxima tensión e incertidumbre en la zona

Aunque su misión se centra en la piratería, la fragata opera en la "zona más caliente del mundo", lo que genera "mucha incertidumbre". El capitán García ha confirmado que están muy atentos a los pasos de Irán, una de las grandes preocupaciones en los países del Golfo Pérsico. Entre las posibles acciones se barajaba "el bloqueo del estrecho de Ormuz", clave para el suministro energético mundial, o un incremento de los ataques de los hutíes en Yemen hacia el mar Rojo, en un tablero donde Israel también es un actor clave.

Pese a la tensión regional, el comandante ha enviado un mensaje de tranquilidad a las familias. "Estamos a una distancia razonablemente lejana de donde se está concentrando el grueso de los ataques", ha asegurado, aunque ha admitido que la cautela es máxima. "Seguridad al 100 por ciento nunca la vamos a tener, ni siquiera en casa", ha sentenciado.

Seguridad al 100 por ciento nunca la vamos a tener, ni siquiera en casa"

EFE Partidarios hutíes sostienen retratos del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, durante una protesta contra los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, en Saná, Yemen.

Una "pequeña familia" con la más alta tecnología

A bordo de la fragata 'Canarias' viajan más de 200 personas que forman una "pequeña familia". La dotación incluye una unidad aérea con helicóptero y dron para labores de inteligencia, una unidad de operaciones especiales naval y un completo equipo médico con cirujano, anestesista y traumatólogo, lo que proporciona una gran capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad.

El buque cuenta además con avanzados equipos de guerra electrónica y personal especializado, cruciales en los conflictos modernos. Según ha explicado el capitán García, estos sistemas son vitales para proporcionar la "alerta temprana que necesitamos ante cualquier amenaza", no solo de misiles, sino también de "cualquier tipo de perturbación que pudiera afectar, por ejemplo, al sistema de posicionamiento del barco".