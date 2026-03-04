Fernando Ramos-Valcarce, uno de los inventores de una fregona mejorada: "Producimos 10.000 unidades y las vendimos rápido. Gusta y esta fregona elimina las dolencias que provoca su uso"

Seguro que más de uno y más de dos saben que la fregona moderna fue inventada por un ingeniero aeronáutico, Manuel Jalón Corominas en 1956. Se inspiró en la limpieza de los hangares en Estados Unidos y ahí quedó ese artefacto que nos acompaña hasta nuestros días.

Pues ya está mejorada. Se llama 3F y es una reinvención de 3 hermanos de Plasencia, los Ramos-Valcarce.

Porque esta versión mejorada ha venido para reducir los dolores corporales. Ya no hay que apretar ahí hasta dejarse los riñones.

Los hermanos placentinos quisieron sacarla al mercado en 2019, pero se paralizó con la pandemia. Y ahora sale y resulta que se las quitan de las manos.

Hay otras fregonas en el mercado pero, como dicen los Ramos-Valcarce, "no cumplen lo que prometen".

Pues miren, muy agradecida por esa motivación extra, porque hay días en los que se pone muy cuesta arriba pasar un mocho. Que si te quitas las gafas no ves ni las huellas...

Como ha indicado María José Navarro en su 'Historia del Día' esta fregona cuenta con tres patentes diseñadas para mejorar la ergonomía y evitar lesiones. Una de ellas es un pequeño amortiguador en el casquillo del mocho que reduce el impacto en codos y muñecas. Según explica su inventor a nuestros compañeros de COPE Extremadura, "estamos evitando con este sistema la epicondilitis que produce el uso de las fregonas". Otra innovación es un muelle en el mango que le da elasticidad para proteger el túnel metacarpiano y, finalmente, un escurridor elástico que evita tener que doblar la espalda.

Este invento se presentó incluso en ferias importantes de limpieza en España y Frankfurt, su lanzamiento se vio interrumpido por la crisis sanitaria. "Nos pilló la pandemia, las empresas no te recibían físicamente", recuerda Ramos-Valcarce. Grandes superficies como Mercadona o El Corte Inglés anularon las visitas que tenían programadas, lo que obligó a dejar el proyecto en pausa.

Hace aproximadamente un año, la empresa valenciana Kerkom 360 contactó con los inventores para relanzar el producto. A pesar de los contratiempos, la fregona ha tenido una gran aceptación inicial en su comercialización a nivel regional. "La producción que yo hice fueron 10.000 unidades y las vendí rápido", asegura Ramos-Valcarce, quien destaca que el producto gusta porque cumple lo que promete, a diferencia de otras fregonas que "no hacen lo que dicen".

Tal y como explica el propio inventor, con esas innovaciones se consigue que el gesto de fregar se convierta en algo liviano, ligero y que el escurrido se realice sin esfuerzo alguno; consiguiendo que se eliminen posibles problemas de salud causados por el uso de este producto. Este invento se suma a una larga lista de objetos 'made in Spain' que demuestran nuestra capacidad de innovación para la elaboración de productos que permitan la mejora del día a día de las personas.