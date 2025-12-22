‘El Gordo’ de la Lotería de Navidad 2025: número ganador y dónde tocó el primer premio el año pasado

El Gordo de Navidad de 2024 fue para el 72.480. Los niños de San Ildefonso cantaron el número a las 11:28 horas, en la 5º tabla y cayó de forma íntegra en Logroño.

El premio asignado a cada décimo con el número del Gordo fue de 400.000 euros. Con el impuesto del 20%, el premio neto se quedó en 328.000€ para cada acertante.

El número 72480 fue vendido íntegramente en Logroño, aunque también repartió millones a un club de baloncesto de Madrid abonado, el Distrito Olímpico, ubicado en el madrileño distrito de San Blas. El Gordo lo vendió íntegramente Angel, en la administración número 6 de Logroño.

El primer premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, conocido popularmente como ‘El Gordo’, es mucho más que una cifra millonaria. Es el número que cada 22 de diciembre concentra la atención de millones de personas y que, año tras año, deja historias de alegría, celebraciones y cambios de vida en distintos puntos del país.

En la edición anterior del sorteo, correspondiente a la Lotería de Navidad de 2024, el número agraciado con 'El Gordo' fue el 88.008, dotado con 4.000.000 de euros a la serie, es decir, 400.000 euros por décimo.

¿Cuánto dinero reparte ‘El Gordo’?

El primer premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad mantiene una dotación fija desde hace años:

4.000.000 de euros por serie

400.000 euros por décimo

A esta cantidad hay que aplicar la fiscalidad vigente. Los primeros 40.000 euros están exentos de impuestos, mientras que el resto tributa al 20 %, una retención que se aplica automáticamente en el momento del cobro.

Pese a esta retención, ‘El Gordo’ sigue siendo el premio más cuantioso del sorteo y uno de los mayores repartos de dinero de un solo día en España.

¿Cómo se cobra el primer premio?

Los ganadores de ‘El Gordo’ deben acudir a entidades financieras autorizadas para cobrar el premio. No es posible hacerlo directamente en administraciones de lotería debido a la elevada cuantía.

Las recomendaciones básicas para los agraciados son claras:

Conservar el décimo en perfecto estado, ya que es el único documento válido.

Identificar el décimo, especialmente si está compartido, antes de acudir al banco.

Solicitar asesoramiento financiero, algo habitual entre quienes reciben premios de esta magnitud.

El plazo para cobrar el premio es de tres meses a partir del día siguiente al sorteo.

