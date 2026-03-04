Rafael Pampillón, economista: "Donde más crece el empleo en España es en educación, personas que empiezan ahora una FP o un máster necesitan profesores"

El mercado laboral español ha presentado una foto sorprendente en el mes de febrero. A pesar de una creación de empleo que ya era esperada, con 97.000 afiliados más de media a la Seguridad Social, el paro también ha subido, con 3.600 personas más apuntadas en las listas del SEPE. Estos datos, analizados en el programa 'Herrera en COPE' en la sección 'Economía de bolsillo' con Pilar García de la Granja y Jorge Bustos, dibujan un escenario complejo que ha sido desgranado por el economista y profesor Rafael Pampillón.

La explicación a esta aparente contradicción se encuentra en el comportamiento de la población activa. Según ha detallado el catedrático de economía de la Universidad CEU San Pablo, Rafael Pampillón, la clave está en el aumento de personas que buscan trabajo. "Aumenta la población activa, que es la gente que quiere trabajar. Si entran 120.000 personas que quieren trabajar en el mes de febrero y hay 100.000 que encuentran trabajo, hay 20.000 que se van al paro", explica el profesor. Esta situación afecta especialmente a "gente joven que ha terminado su carrera o su grado, en este caso concreto en febrero, que no encuentra trabajo".

La educación, motor del empleo

Uno de los principales motores de contratación en este inicio de año ha sido, precisamente, el sector educativo. Pampillón destaca que es el área donde más crece el empleo, un fenómeno que atribuye al comienzo de nuevos programas formativos. "La educación, precisamente, gente que empieza ahora un programa máster, gente que empieza una formación profesional, necesitan profesores, y es donde más crece el empleo", afirma. Junto a la educación, la hostelería se posiciona como el segundo gran creador de puestos de trabajo, en plena preparación para la campaña de Semana Santa, seguido en tercer lugar por la construcción.

En la educación crece más el empleo en febrero, necesitan profesores" Rafael Pampillón Economista

Pese al impulso de estos sectores, la creación de empleo muestra signos de fatiga. La subida de la ocupación media es una cifra más floja que la de los dos febreros anteriores, apuntando a una ralentización, aunque la afiliación total roza los 21,7 millones de personas. Mientras las grandes empresas mantienen el ritmo, las pymes son las que peor lo están pasando, y sectores como el comercio mayorista y las actividades sanitarias continúan destruyendo empleo.

Las cifras que no se ven

El análisis de los datos oficiales revela también distorsiones significativas. Como expuso Pilar García de la Granja, por primera vez desde que existen registros, hay 10 provincias que superan el 100% de la cobertura por desempleo, lo que significa que hay más personas cobrando una prestación que parados inscritos. Este fenómeno se explica en gran medida por la figura de los fijos discontinuos, que durante sus periodos de inactividad pueden cobrar el paro sin figurar como desempleados. El caso más extremo es el de Baleares, con un 332% más de beneficiarios que parados registrados.

Estas cifras ocultas elevan el paro real muy por encima de los datos oficiales. Contabilizando a los fijos discontinuos inactivos y otros demandantes de empleo, la cifra se acercaría a los 3,3 millones de personas, lo que supone una diferencia de casi 900.000 parados más respecto a las cifras oficiales. Finalmente, la calidad del empleo sigue siendo una de las "muchas asignaturas pendientes", ya que solo el 20% de los contratos firmados en lo que va de año son fijos a tiempo completo.