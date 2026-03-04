La obsesión de los políticos por estar en "el lado correcto de la historia"

La expresión "el lado correcto de la historia" se ha instalado en el debate público, una idea que el escritor Jacobo Bergareche ha analizado en la sección ‘Traficantes de Palabras’ de 'Herrera en COPE'. A raíz de una introducción de Jorge Bustos, Bergareche ha alertado sobre el creciente uso de esta fórmula por parte de los políticos para legitimar sus acciones y descalificar a sus rivales.

Para el escritor, la apelación a la posteridad es una señal de alarma. "Cuando un líder empieza a hablar de su puesto en la posteridad, échate a temblar", ha afirmado Bergareche. Considera que esto significa que el gobernante "no gobierna bajo las normas del presente ni se somete a nuestro juicio inmediato, sino que busca la gloria o la absolución en un futuro hipotético donde ya no tiene que rendir cuentas".

De Trump a Sánchez, la épica histórica

Bergareche ha puesto como ejemplos a dos figuras tan dispares como Donald Trump y Pedro Sánchez. Del primero, dice que "quiere ser César y aspira a pasar a los libros de historia", mientras que el presidente español "aspira a pasar a los libros de historietas, emulando la épica del cómic de Astérix que resiste al imperio en una aldea aislada".

EFE El presidente de Estados Unidos, Donald Trump

A pesar de sus diferencias, Bergareche subraya que "ambos líderes se jactan de estar en el lado correcto de la historia". Frente a esta ambición, el escritor sugiere que "quizá los mejores líderes no sean los que buscan su lugar en la historia, sino los que la evitan", aquellos que gestionan con discreción y permiten a los ciudadanos vivir tranquilos.

El germen de la destrucción

El autor ha concluido su reflexión señalando la imposibilidad de saber hoy "cuál es el lado correcto de la historia, si es que la historia solo tiene dos lados". Para él, el verdadero riesgo de esta mentalidad es su potencial destructivo, ya que "el verdadero peligro empieza cuando alguien está tan convencido de ocupar el lado bueno, que se siente plenamente legitimado para destruir al otro".