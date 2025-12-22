Comprobar Lotería de Navidad 2025: "Resultados del Sorteo Extraordinario de hoy, lunes 22 de diciembre en COPE"

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 ya es historia. Desde primera hora de la mañana de este lunes 22 de diciembre, millones de españoles han seguido con atención una de las tradiciones más arraigadas del calendario, pendientes de cada número cantado y de cada premio repartido desde el Teatro Real de Madrid. Una jornada marcada por la ilusión colectiva, la emoción compartida y la esperanza de que la suerte haya llamado a la puerta.

A lo largo de una mañana intensa, los niños y niñas del Colegio de San Ildefonso han vuelto a poner voz a los números que reparten alegría —y en muchos casos alivio económico— por todo el país. En COPE te contamos cómo comprobar tu décimo, cuáles son los resultados más destacados, qué premios se han repartido y todo lo que debes saber tras la finalización del sorteo.

Os dejamos nuestro buscador de premios para poder buscar durante el sorteo si tu décimo ha sido premiado.

Cargando…

Un sorteo seguido por millones de personas

El Sorteo Extraordinario de Navidad no es solo una cita con el azar. Es un fenómeno social que cada año moviliza a familias enteras, compañeros de trabajo, amigos y vecinos. Desde hogares hasta bares, desde oficinas hasta residencias de mayores, el sonido de los números cantados vuelve a convertirse en la banda sonora de la mañana del 22 de diciembre.

La expectación ha sido máxima desde el inicio del sorteo, con miles de personas siguiendo la retransmisión en directo por televisión, radio y plataformas digitales. Como cada año, el foco ha estado puesto en El Gordo, el premio más esperado, pero también en los segundos, terceros, cuartos y quintos premios, además de pedreas, aproximaciones y reintegros que multiplican las opciones de ganar.

Dónde ha caído la suerte este año

Uno de los momentos más esperados tras conocerse los resultados es saber dónde han caído los grandes premios. Como ocurre cada año, la suerte se ha repartido por diferentes puntos del país, con algunas localidades celebrando premios importantes y otras quedándose a las puertas. . También puedes usar nuestro localizador para saber donde se ha vendido

Cargando…

Un sistema de sorteo único en el mundo

El Sorteo de Navidad mantiene una mecánica prácticamente inalterada desde hace décadas. Dos grandes bombos presiden el escenario: uno contiene los 100.000 números posibles, y el otro, las bolas correspondientes a los premios.

Cada extracción combina un número y un premio, que son cantados con el característico tono de los niños de San Ildefonso. Este sistema, además de garantizar transparencia, aporta un componente emocional que diferencia a este sorteo de cualquier otro.

Premios mayores de la lotería de Navidad 2025

-Un Primer Premio de 4.000.000 euros por serie (400.000 euros al décimo).

-Un Segundo Premio de 1.250.000 euros por serie (125.000 euros al décimo).

-Un Tercer Premio de 500.000 euros por serie (50.000 euros al décimo).

-Dos cuartos premios de 200.000 euros por serie (20.000 euros al décimo).

-Ocho quintos premios de 60.000 euros por serie (6.000 euros por décimo).Pedreas

-1.794 pedreas de cinco cifras de 1.000 euros por serie (100 euros por décimo).Aproximaciones

-Dos aproximaciones de 20.000 euros cada una (2.000 euros por décimo), para los números anterior y posterior al del que obtenga el primer premio.

-Dos aproximaciones de 12.500 euros cada una (1.250 euros por décimo), para los números anterior y posterior al del que tenga el segundo premio.

-Dos aproximaciones de 9.600 euros cada una (960 euros por décimo), para los números anterior y posterior al del que tenga el tercer premio.Centena

-99 premios de 1.000 euros cada uno (100 euros por décimo), para los 99 números restantes de la centena del primer premio.

-99 premios de 1.000 euros cada uno (100 euros por décimo), para los 99 números restantes de la centena del segundo premio.

-99 premios de 1.000 euros cada uno (100 euros por décimo), para los 99 números restantes de la centena del tercer premio.

-198 premios de 1.000 euros cada uno (100 euros por décimo), para los 99 números restantes de la centena de los dos cuartos premios.Terminaciones

-999 premios de 1.000 euros cada uno (100 euros por décimo), para los billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del que obtenga el primer premio.

-999 premios de 1.000 euros cada uno (100 euros por décimo), para los billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del que obtenga el segundo premio.

-999 premios de 1.000 euros cada uno (100 euros por décimo), para los billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del que obtenga el tercer premio.Reintegros

-9.999 reintegros de 200 euros cada uno (20 euros por décimo), para los billetes cuya última cifra sea igual a la del que obtenga el primer premio.

Plazos para cobrar los premios

Los ganadores del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad disponen de un plazo de tres meses para cobrar sus premios, contados desde el día siguiente a la celebración del sorteo. Es decir, el último día para hacerlo será a finales de marzo.

Pasado ese plazo, los premios no reclamados prescriben, por lo que es importante no dejarlo para el último momento, especialmente en el caso de premios elevados.