Pedrea de la Lotería de Navidad 2025: todos los números premiados con 1.000 € y la gran lluvia de ilusión que recorre España

Como cada año el sorteo más esperado por millones de españoles volvió a ser protagonista en la mañana del 22 de diciembre. Desde el histórico Teatro Real de Madrid, donde los tradicionales niños y niñas de San Ildefonso dieron voz a los números y premios, la Lotería de Navidad 2025 ha repartido una vez más alegría, ilusión… y cientos de pequeños grandes sueños cumplidos gracias a la Pedrea —el tramo del sorteo en el que se reparten miles de premios de 1.000 € por serie— que se ha convertido en una de las partes más seguidas del sorteo.

Mientras “El Gordo” acapara titulares con su millonario premio, la Pedrea es el espíritu colectivo del sorteo: una sucesión de premios que, aunque más modestos, llegan a familias, grupos de amigos, trabajadores, vecinos y compradores habituales de décimos en cada rincón del país. Hoy, miles de personas han podido gritar eso de “¡me ha tocado!” gracias a uno de los 1.794 números agraciados en esta categoría.

¿Qué es la Pedrea y por qué es tan especial?

La Pedrea es la categoría del sorteo de la Lotería de Navidad que agrupa el mayor número de premios. A diferencia de los premios principales —El Gordo, segundo, tercero, cuartos y quintos— que cuentan con importes millonarios o de varias decenas de miles de euros, la Pedrea reparte 1.000 € por serie a 1.794 números diferentes, lo que equivale a 100 € por décimo premiado.

Este reparto masivo convierte esta fase en una auténtica lluvia de pequeñas alegrías: desde Sabadell hasta Cádiz, desde Pamplona a Las Palmas, miles de jugadores han podido ver cómo su número recibe uno de los “mil euritos” que, aunque modesto en comparación con El Gordo, supone un regalo inesperado que ayuda a cerrar el año con una sonrisa.

La Pedrea es, de hecho, el tramo del sorteo más esperado después del Gordo para muchos: durante horas, millones de personas siguen la retransmisión para comprobar si su número aparece entre los cantados por los escolares que, como cada 22 de diciembre, convierten el Teatro Real en un icono navideño universal.

Más premios, más ilusión: la Lotería de Navidad 2025 supera récords

Este año la edición 2025 ha tenido algunas novedades importantes que aumentan las posibilidades de celebrarlo:

198 Series por cada número — cinco más que en 2024 — lo que significa que hay más décimos a la venta y, por tanto, más oportunidades de que tus números aparezcan entre los premiados.

Más de 198 millones de décimos disponibles en toda España.

Un total de 2.772 millones de euros repartidos en premios (el 70 % de toda la emisión), incluyendo El Gordo, premios principales, terminaciones, aproximaciones y la Pedrea.

Más agraciados que nunca en términos absolutos, aunque las probabilidades individuales de conseguir El Gordo se mantienen en 1 entre 100.000. Listado completo de números premiados en la Pedrea de la Lotería de Navidad 2025 o tambein en la web de loterías y apuestas del estado

¿Cómo cobrar tu premio de la Pedrea?

Los agraciados podrán cobrar sus premios de varias maneras cómodas:

Administraciones de Lotería: en cualquier punto de venta autorizado presentando tu décimo premiado.

Entidades bancarias colaboradoras: muchos bancos adheridos pagan premios de Lotería de Navidad.

Ventanilla virtual de SELAE: si compraste online, puedes gestionar el cobro directamente desde tu área de usuario en la plataforma digital.

Importante: los importes de la Pedrea están libres de impuestos, por lo que recibirás la cantidad íntegra.

FAQ – Preguntas frecuentes sobre la Lotería de Navidad y la Pedrea 2025

1. ¿Qué es la Pedrea en la Lotería de Navidad?

La Pedrea es la categoría de premios menores del sorteo que agrupa 1.794 números premiados con 1.000 € por serie (100 € por décimo).

2. ¿Cómo se calculan los premios de la Pedrea?

Cada número agraciado con la Pedrea recibe 1.000 € por serie; como cada serie consta de 10 décimos, eso se traduce en 100 € por décimo.

3. ¿Cómo puedo comprobar si mi número ha ganado?

Puedes verificar tu número en los listados oficiales publicados por RTVE, SELAE y medios digitales con la lista completa de números premiados.

4. ¿Dónde puedo cobrar mi premio de la Pedrea?

Los premios de la Pedrea se cobran en administraciones de Lotería, bancos autorizados o mediante la ventanilla online de SELAE si la compra fue digital.

5. ¿Hay que pagar impuestos por los premios de la Lotería de Navidad?

No, los premios de la Pedrea están exentos de impuestos, por lo que recibirás el importe íntegro.

