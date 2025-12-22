Cuartos premios de la Lotería de Navidad 2025: número ganador y dónde tocó el año pasado

Los números 77.768 y 48.020 fueron los cuartos premios del sorteo de la Lotería de Navidad 2024. Cada número de los cuartos premios fue agraciado con 20.000 euros al décimo.

Los niños de San Ildefonso cantaron el primero de los cuartos premios a las 9:57 horas, en el 5º alambre de la 2ª tabla. El cuarto premio 77.768 se vendió principalmente en Madrid, con 41 series en la administración 150 de la calle Arenal, y en Guía de Isora, con 15 series vendidas. También se vendieron varias series en Granadilla, de Abona, Málaga, Santa cruz de la Palma y Barcelona.

El segundo cuarto premio se cantó a las 11:13 horas de la mañana, en la quinta tabla. Respecto al segundo 48.020, se repartió principalmente en Madrid, con 161 series. También en Elda, Sant Boi de Llobregat y Montijo.

Resultados del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 . El sorteo repartirá miles de millones de euros en premios, con una estructura que permite que una gran cantidad de décimos obtengan algún tipo de recompensa.

Centenas del cuarto premio

Todos los números que empezaron por 77.7-- o 48.0-- obtuvieron un premio de 100 euros al décimo como centena de los números principales del cuarto premio.

Si has resultado agraciado en el sorteo, conviene seguir una serie de pasos básicos para evitar errores:

Comprueba el número y el premio con calma, asegurándote de que coincide exactamente con tu décimo.

Conserva el décimo en buen estado, ya que es el único documento válido para el cobro.

Premios de hasta 2.000 euros: pueden cobrarse directamente en administraciones de lotería autorizadas.

Premios superiores a 2.000 euros: deben cobrarse a través de entidades financieras colaboradoras.

Además, es importante recordar que los premios de la Lotería de Navidad están exentos de impuestos hasta los 40.000 euros. A partir de esa cantidad, se aplica una retención del 20 % sobre el importe que supere ese umbral.