Tercer premio de la Lotería de Navidad 2025 90693: número ganador y dónde tocó el año pasado

Trabajadores de Loterías y Apuestas del Estado preparan las bolas con los números para introducirlas en el tambor durante los reparativos para el inicio del Sorteo Extraordinario de Navidad

El número 90693 fue el tercer premio del Sorteo Extraordinario de Navidad de la Lotería Nacional 2025.

A las 11.12 horas de la mañana, los Niños de San Ildefonso Aurora y Armín Rodríguez Osorio han cantado las cifras que han extraído del bombo Raimundo Alogo Ondo Esono y Manuel Djunior Sañaba Mangue.

En el tercer premio —dotado de 500.000 euros por serie—, también se gratifican el número anterior y el posterior al que ha salido del bombo, en este caso, con 48 euros por cada euro jugado. Además, si el décimo coincide en las dos últimas cifras o las tres primeras, se reciben 5 euros por cada euro jugado.

El tercer premio 90693 ha sido vendido en:

Administración 11 RUIZ ZORRILLA, 25 L-5B11203, ALGECIRAS (CADIZ)

Administración 30 C.C. 'GARDEN'AV SANTANDER, 25 LOCAL 5403540, ALICANTE (ALICANTE)

Administración 5 C.C. CARREFOUR-CRTA. ALBALAT, S/N L-1746600, ALZIRA (VALENCIA)

Administración 3 LICENCIADO OTALORA, 220500, ARRASATE/MONDRAGÓN (GUIPUZCOA)

Administración 2 C.C. RÍO SHOPPING L-B70 ME FALTA UN TORNILLO, 347195, ARROYO DE LA ENCOMIENDA (VALLADOLID)

Administración 1 ALAMEDA URQUIJO-5248011, BILBAO (VIZCAYA)

Administración 2 BOTICA, 711130, CHICLANA DE LA FRONTERA (CADIZ)

Administración 18 ALCALDE LENS, 2615010, CORUÑA (A) (CORUÑA (A))

Administración 5 RAMON LLULL, 8-1008820, EL PRAT DE LLOBREGAT (BARCELONA)

Administración 10 PASEO GERMANÍAS, 3946700, GANDIA (VALENCIA)

Administración 1 LEHENDAKARI AGUIRRE, 2348140, IGORRE (VIZCAYA)

Administración 16 ENRIQUE DOMINGUEZ RODIÑO, EDIF HUELVA II LOC 1211405, JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)

Administración 2 ORDOÑO II, 224001, LEÓN (LEON)

Administración 6 VIRIATO, 823700, LINARES (JAEN)

Administración 1 SAN AGUSTIN, 65 - EDIFICIO YAIZA38410, LOS REALEJOS (STA.CRUZ.TFE)

Administración 22 ALCALA, 1828014, MADRID (MADRID)

Administración 150 ARENAL, 1628013, MADRID (MADRID)

Administración 67 CARMEN, 2228013, MADRID (MADRID)

Administración 157 PZA. ISABEL II, 228013, MADRID (MADRID)

Administración 1 STA. ENGRACIA, 9828010, MADRID (MADRID)

Administración 3 Avda. DELS TRAMVIES, 1246940, MANISES (VALENCIA)

Administración 3 CORREDERA, 2914550, MONTILLA (CORDOBA)

Administración 11 BARRIO Y MIER, 434001, PALENCIA (PALENCIA)

Administración 5 RONDA SANT RAMON, 10208830, SANT BOI DE LLOBREGAT (BARCELONA)

Administración 1 COMTE GUIFRE, 417860, SANT JOAN DE LES ABADESSES (GIRONA)

Administración 1 ISABEL LA CATOLICA, 618320, SANTAFE (GRANADA)

Administración 2 C/SANTA CLARA, 1449015, ZAMORA (ZAMORA)

Administración 1 MARTINEZ KLEISSER, 220750, ZUMAIA (GUIPUZCOA)

El año pasado El número 11.840 fue el tercer premio del Sorteo Extraordinario de Navidad de la Lotería Nacional 2024.

Los niños de San Ildefonso lo cantaron a las 9:49 horas, en el 3º alambre de la 2ª tabla. El tercer premio 11840 tocó en Bilbao, Llodio, La Pobla de Segur, Torrejón de Ardoz, La Garriga, Úbeda, Lugo, Plasencia, Astorga, Granadina de Bona, Madrid, Almería, Estepona, San Fernando, Alcalá de Henares, Majadahonda, San Fernando, Manises, Benidorm, Almería, Las Cabañuelas, Ibiza, Cornellá de Llobregat, Cabra, Lucena, Ferrol, Arrecife, Mollerusa, Viveiro, Aranjuez, Móstoles, Mazarrón, Murcia, Sanguesa, Vigo, O Grove, Sevilla, Talavera de la Reina, Mocejón y Gandía.

Cada décimo estuvo premiado con 50.000 euros brutos (48.000 euros una vez descontado el impuesto al que están sometidos los premios de lotería).

Resultados del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025

Resultados del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 . El sorteo repartirá miles de millones de euros en premios, con una estructura que permite que una gran cantidad de décimos obtengan algún tipo de recompensa.

Cargando…

¿Cuál es el Plazo para cobrar los premios ?

Los ganadores del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad disponen de un plazo de tres meses para cobrar sus premios, contado desde el día siguiente al sorteo. Es decir, el último día para hacerlo será a finales del mes de marzo.

Una vez superado ese plazo, los premios no reclamados prescriben, por lo que se recomienda no dejar el cobro para el último momento, especialmente en el caso de premios elevados.

Noticias relacionadas

Arranca la ilusión: Todo sobre el horario y la duración del Sorteo de la Lotería de Navidad 2025

Comprobar Lotería de Navidad 2025: "Resultados del Sorteo Extraordinario de hoy, lunes 22 de diciembre en COPE"

Quintos premios de la Lotería de Navidad 2025: número ganador y dónde tocó el año pasado

Cuartos premios de la Lotería de Navidad 2025 78477: número ganador y dónde tocó el año pasad o

Tercer premio de la Lotería de Navidad 2025 90693: número ganador y dónde tocó el año pasado

Segundo premio de la Lotería de Navidad 2025 70.048: número ganador y dónde tocó el año pasado