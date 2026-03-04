La ruta fatal en la playa de El Bocal de unos estudiantes de FP y su monitor: la pasarela entre acantilados muy transitada del litoral de Santander

La noticia de este martes en España pasa por el trágico accidente en el que han muerto cinco jóvenes en una playa de Santander, con una sexta persona todavía desaparecida. Como ha conocido 'La Linterna' de COPE con el jefe de informativos de COPE Cantabria, Álex García, todas las víctimas eran compañeros de un centro de formación profesional con edades comprendidas entre los 20 y 25 años.

Una ruta que acabó en tragedia

El accidente ha ocurrido en la senda costera de El Bocal, al norte de la ciudad de Santander. El grupo, formado por seis alumnos y un monitor del Centro Integrado de Formación Profesional de La Granja, en Heras, realizaba una ruta a pie entre El Bocal y el Instituto Español de Oceanografía. La tragedia se desencadenó cuando la pasarela de madera situada entre dos acantilados colapsó, provocando que todos cayeran al mar, a una zona de rocas.

Como consecuencia de la caída, cinco personas han fallecido y una joven continúa en paradero desconocido. Los equipos de rescate siguen trabajando en la zona, en un suceso que ha conmocionado a toda la región y del que se pueden seguir los detalles en la última hora desde COPE Cantabria.

Europa Press Servicios de emergencias trabajan en la playa de El Bocal, en Santander

Labores de rescate y primeras valoraciones

Las labores de búsqueda de la joven desaparecida se retomarán este miércoles por la mañana. Así lo ha anunciado el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, quien ha señalado que se espera poder culminar pronto el rescate. "Estaremos en condiciones de poder culminar las tareas de rescate y hacer ya las primeras valoraciones sobre el terreno, de la situación, las causas, y poner en marcha la respuesta de las administraciones", ha declarado.

La zona del siniestro permanece acordonada mientras se ha abierto una investigación para esclarecer los motivos por los que cedió la estructura. Se trata de una ruta muy transitada del litoral santanderino, lo que añade más incertidumbre a las causas del colapso.