Quintos premios de la Lotería de Navidad 2025: número ganador y dónde tocó el año pasado

Los afortunados quintos premios del sorteo de la Lotería de Navidad 2024 fueron para los números 37.876, 72.853, 74.778, 45.456, 45.225, 97.345, 75.143 y 60.622. Cada décimo agraciado con uno de los quintos tuvo un premio de 6.000 euros al décimo.

Resultados del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025

Resultados del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 . El sorteo repartirá miles de millones de euros en premios, con una estructura que permite que una gran cantidad de décimos obtengan algún tipo de recompensa.

Los qunitos premios del Sorteo del año pasado

El primero fue 37.876, primero de los quintos premios, salió a las 9:15 horas, en el 2º alambre de la 1ª tabla. Tocó en Elche, Tazacorte, Alicante, Girona, Sort, Lugo, Alcalá de Henares, San Pedro del Pinatar, Valencia y Zamora. Sort un clásico no falla cada año suele tener algún décimo premiado

El segundo quinto premio fue el 72.853, y fue cantado a las 10:48 horas de la mañana en la 4ª tabla. Tocó en Chella, Valencia, Bailén, Mislata y Leioa.

El tercer quinto premio fue el 74.778, y fue cantado a las 10:58 horas de la mañana en la 4ª tabla. Tocó en Chella, Valencia, Bailén, Mislata y Leioa.

El 45.456, cuarto quinto premio salió a las 11:21 horas de la mañana en la quinta tabla. Se vendió en Las Palmas de Gran Canaria, Baza y Barcelona.

El quinto quinto premio recayó en el número 45.225, que se cantó a las 12:05 de la mañana en la sexta tabla. Se vendió íntegramente en Madrid, en la calle Gran Vía.

El sexto de los quintos premios fue a parar al número 97.345, que se cantó a las 12:24 horas de la mañana en la séptima tabla. Se vendió íntegramente en Madrid.

El séptimo de los quintos premios fue a parar al número 75.143, que se cantó a las 12:43 horas de la mañana en la octava tabla. Se vendió también en Madrid de forma íntegra.

El último de los quintos premios fue a parar al 60.622, y fue cantado en la novena tabla. Se vendió principalmente en Madrid (62 series), Barcelona y Esquivias (45 series) y Córdoba (10).

Estos son los premios principales del sorteo:

El Gordo: 4.000.000 de euros a la serie, lo que equivale a 400.000 euros por décimo.

Segundo premio: 1.250.000 euros a la serie, 125.000 euros por décimo.

Tercer premio: 500.000 euros a la serie, 50.000 euros por décimo.

Dos cuartos premios: 200.000 euros a la serie, 20.000 euros por décimo.

Ocho quintos premios: 60.000 euros a la serie, 6.000 euros por décimo.

A estos premios hay que sumar las pedreas, las aproximaciones a los grandes premios, las centenas, las terminaciones y los reintegros, lo que hace que un porcentaje muy elevado de los números jugados obtengan algún tipo de premio.

¿Qué hacer si tu número ha sido premiado ?

Si has resultado agraciado en el sorteo, conviene seguir una serie de pasos básicos para evitar errores:

Comprueba el número y el premio con calma, asegurándote de que coincide exactamente con tu décimo.

Conserva el décimo en buen estado, ya que es el único documento válido para el cobro.

Premios de hasta 2.000 euros: pueden cobrarse directamente en administraciones de lotería autorizadas.

Premios superiores a 2.000 euros: deben cobrarse a través de entidades financieras colaboradoras.

Además, es importante recordar que los premios de la Lotería de Navidad están exentos de impuestos hasta los 40.000 euros. A partir de esa cantidad, se aplica una retención del 20 % sobre el importe que supere ese umbral.