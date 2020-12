Las diez entrevistas que han marcado este 2020 en COPE

COPE deja atrás un año marcado por el coronavirus. Una pandemia a nivel mundial en el que la sociedad ha necesitado respuestas a los principales retos a los que se ha tenido que enfrentar. Por eso, los principales comunicadores de la emisora han recurrido a los expertos y a los protagonistas de cada momento para ofrecer el mejor análisis a sus oyentes.

Por ello, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar Cisneros y Fernando de Haro, así como Paco González y Juanma Castaño, en sus diferentes franjas horarias han entrevistado a los principales rostros de este año sin dejar escapar la actualidad política, deportiva y el mejor entretenimiento. En la siguiente lista se ofrecen las mejores entrevistas que ha tenido la cadena en sus diferentes espacios durante este 2020.

Carlos Herrera entrevista a Cayetana Álvarez de Toledo en ‘Herrera en COPE’ (25/08)

A finales de agosto de este 2020 el Partido Popular ha hecho un cambio de estrategia que ha pasado por cambiar de su puesto a uno sus principales rostros, Cayetana Álvarez de Toledo. La diputada por Barcelona ha dejado ser portavoz del Congreso por orden de Casado, después de que ambos mantuvieses una reunión en Génova.

Cayetana, bajo ese estilo que tanto le caracteriza, ofreció en agostosu primera entrevista a Carlos Herrera, en ‘Herrera en COPE’, después de que saltase la noticia.

Vídeo

"El presidente del PP consideraba que mi manera de ejercer la libertad era incompatible con su autoridad. Yo pienso que la libertad no es indisciplina y que mi libertad nunca fue un ataque a la autoridad de Pablo Casado", le dijo a Herrera.

Carlos Herrera entrevista a Leopoldo López en ‘Herrera en COPE’ (18/11)

El líder opositor Leopoldo López ha ofrecido una de sus primeras entrevistas en ‘Herrera en COPE’ después de su exilio a nuestro país. Leopoldo, en una entrevista hecha por Carlos Herrera a mediados de noviembre ha querido denunciar que Nicolás Maduro ha convertido Venezuela en “un estado represor” en el que “nada funciona” salvo “el aparato de espionaje y de tortura” de Maduro.

Vídeo El líder opositor ha asegurado que salió de Venezuela por sus propios medios y ha dicho que si hablara con Zapatero le diría que conocer Venezuela es estar con "la libertad"

El régimen de Maduro, además, ha vuelto a ganar los comicios parlamentarios celebrados en diciembre y que han estado marcados por la falta transparencia, libertad, así como una alta abstención.

Carlos Herrera entrevista a Julio Iglesias en ‘Herrera en COPE’ (27/11)

El programa matinal de COPE, ‘Herrera en COPE’, también ha tenido oportunidad de poder hablar con muchos de nuestros artistas españoles durante este año. Uno de ellos ha sido Julio Iglesias, cantante que es reconocido dentro y fuera de nuestras fronteras.

Audio

El cantante ha explicado desde Miami cómo está viviendo la crisis del coronavirus y el impacto que este ha tenido en su carrera profesional. “El escenario es donde yo vivo, en estos momentos estoy sobreviviendo, por eso lo echo mucho de menos. Estoy escondido porque tengo miedo al coronavirus”, ha reconocido.

Pilar Cisneros y Fernando de Haro entrevistan a Amos García Rojas, en ‘La Tarde’ (14/12)

Dos de los principales comunicadores de la cadena, Pilar Cisneros y Fernando de Haro, han podido entrevistar durante este 2020 al presidente de la Asociación Española de Vacunología, Amos García Rojas, sobre la campaña de vacunación que España va a llevar a cabo una vez llegue la vacuna contra la covid-19.

García Rojas ha querido dejar claro que la estrategia "está perfectamente prevista", aunque sí ha admitido que el Gobierno se está enfrentando "a un desafío monumental", ya que va a ser necesario llevar a cabo una "campaña masiva" en la que el mantenimiento de las dosis supondrá un reto debido a la logística necesaria.

Audio

Durante esta entrevista la idea inicial del Gobierno de Sánchez era iniciar su Plan de Vacunación el 4 de enero, una fecha que se ha adelantado al 27 de diciembre después de que la Comisión Europea haya adelantado su propio calendario.

‘La Linterna’ visita en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) a un enfermo por coronavirus (14/10)

El presentador de ‘La Linterna’, Ángel Expósito, ha visitado durante este 2020 a un enfermo que se encontraba en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Vídeo

"Ustedes me han puesto en contacto con el exterior. Me han hecho saber lo que está pasando. Me han hecho ver la estulticia de mucha gente que se dedica a minusvalorar esta enfermedad. Los que piensan que no pasa nada y se saltan a la torera las normas. Y a políticos que podrían dedicarle más profesionalidad a esto. Si la tuvieran, claro", le contó a Expósito uno de los oyentes de la cadena COPE, Emilio, quien fuese uno de los redactores de El Mundo.

Luka Modric, en ‘El Partidazo’ de COPE (05/10)

En clave deportiva, Juanma Castaño ha entrevistado este año a Luka Modric, uno de los principales futbolistas del Real Madrid. En ella, el croata ha querido hablar sobre todas las cuestiones que le atañen.

Vídeo

Por ejemplo, sobre su futuro. El jugador ha transmitido que sus intenciones como pasan por quedarse en el club blanco, aunque no dependa de él. “Mi deseo sería terminar mi carrera en el Real Madrid, pero no quiero ser un problema. Estoy seguro de que llegaremos a un acuerdo, el que sea, si renuevo o si me voy a otro sitio. Me siento como en mi casa”, le dijo a Juanma Castaño.

El cantante Rulo es entrevistado por Beatriz Pérez Otin para ‘La Noche’ (02/12)

En la hora de los búhos, Beatriz Pérez Otin ha podido hablar con Raúl González, ‘Rulo’. El cantante ha querido aprovechar el turno de noche para hablar de su nuevo disco, "Tres acordes y la verdad".

Audio

En este disco, además, lanza una edición especial con colaboraciones de artistas como Coque Malla, Enrique Urquijo y Andrés Suárez. También ha contado con uno de los cantantes clásicos dentro de su carrera musical, Kutxi Romero, cantante de ‘La Marea’.

‘El Pulpo’ y Beatriz Calderón ponen las calles con la Fuerza de Guerra Naval Especial (18/12)

Por tercer año consecutivo, este año Poniendo las Calles ha dejado puestas las calles con la llegada de La Fuerza de Guerra Naval Especial a Caravaca. Esta parte del ejército ha querido llenar sus mochilas de alimentos para entregarlos a Cáritas y que está los distribuya a los más necesitados.

Audio

Para ello este regimiento ha hecho un recorrido hecho a pie que cubre la distancia entre Cartagena y Caravaca en dos etapas. Para que cuente todos los detalles de esta operación, Beatriz Calderón y El Pulpo han hablado con el Coronel Pedro Antonio Martínez Rodríguez de Lema.

Ana Iribar es entrevistada por Cristina López Schlichting (26/01)

Este año 2020 ha sido un año muy importante para mucha de las víctimas del terrorismo de ETA. A Gregorio Ordóñez, asesinado por la banda terrorista en 2005, por ejemplo, le han conmemorado a comienzos de año con una placa de homenaje.

Audio

Su vida, Ana Iribar, ha querido atender la llamada de Cristina López Schlichting en ‘Fin de Semana’ para contar cómo se siente 25 años después de su asesinato. Iribar ha explicado que estos años “han sido duros” en los que han tenido que aprender “a vivir sin él, pero echándole mucho de menos”.

Rafa Nadal atiende los micrófonos de ‘Tiempo de Juego’ (11/10)

En el índole deportiva uno de los nombres que nos ha dejado este 2020 ha sido Rafa Nadal. El mallorquín se ha hecho este año con su decimotercer Roland Garros e igualar a Federer con 20 Grand Slam. Precisamente cuando acabó el partido Rafa Nadal concedió una entrevista a Juanma Castaño, en una edición especial de 'Tiempo de Juego'.

Audio

Nadal reconocía que este año era "el que menos posibilidades tenía de ganar Roland Garros" y a su juicio, esta es "una de las victorias más satisfactorias interiormente hablando" aunque "estamos viviendo momentos muy difíciles en el mundo…", lo cual hace que le provoca que sea una "sensación agridulce”.