Cayetana Álvarez de Toledo rompe su silencio en COPE: "Esperaba ataques de la izquierda, no de dentro del PP"

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, sustituía la semana pasada a Cayetana Álvarez de Toledo como portavoz parlamentaria por Cuca Gamarra como parte de una remodelación del equipo directivo que tambien situaba a Ana Pastor como vicesecretaria de Política Social; y a José Luis Martínez-Almeida como portavoz nacional de los populares.

En 'Herrera en COPE', Álvarez de Toledo ha explicado las razones que a su juicio han llevado al líder de la formación a tomar esta decisión: "He dados muchos detalles sobre el cese y quizás a alguno no le gustó que los diera. Cuando te destituyen tienes que explicar los motivos por los cuáles has sido destituida. Es algo que siempre me ha obsesionado, tratar a los españoles como adultos".

"El presidente del PP consideraba que mi manera de ejercer la libertad era incompatible con su autoridad. Yo pienso que la libertad no es indisciplina y que mi libertad nunca fue un ataque a la autoridad de Pablo Casado", ha asegurado en COPE Álvarez de Toledo.

Álvarez de Toledo ha asegurado que Casado era consciente de su personalidad cuando decidió ficharla: "Cuando Casado me fichó me pidió que diera la batalla. Que ese espíritu de libertad que yo representaba se venga a la política. Yo le advertí de las dificultades que habría, pero él insistió y eso me pareció un detalle de grandeza y de creer en sí mismo".

Un Gobierno de concentración sin Podemos

Cayetana Álvarez de Toledo ha explicado una de las propuestas más 'polémicas' que desencadenaron su salida de la portavocía: "Mi Gobierno de concentración ideal no es un gobierno con Podemos. Es un Gobierno con una izquierda democrática, ilustrada, con personas que creen en la Transición. Es un acuerdo muy distinto a lo que Sánchez representa. Es decirle al PSOE que rompa con Podemos, incluso que rompa con Sánchez. Es decirle a Sánchez que elija entre Iglesias y España".

Una propuesta que pondría al presidente en una situación delicada: "Yo creo que a Sánchez le incomoda profundamente este dilema. El gran drama español contemporáneo es que las fuerzas de ruptura están en el Gobierno. Y las fuerzas reformistas tenemos que ponernos de acuerdo".

Cayetana insiste: el centro-derecha debe dar "la batalla cultural"

Cayetana Álvarez de Toledo ha vuelto a criticar que sea la izquierda la que parezca poseer la brújula moral en España: "La moderación no la puede decidir la extrema izquierda. No logro desanimarme políticamente. Yo veo que España está al borde de una depresión profunda y que tenemos una obligación moral de decir que España no está obligada a repetir sus fracasos históricos".

Y ha lamentado que la oposición renuncie a "la batalla cultural": "El centro derecha ha renunciado a dar la batalla cultural. Los medios interpretaron que la intervención de Casado fue un conjunto de réplicas a mi intervención. Me preocupa que dijera que "un partido debe parecerse lo más parecido a la sociedad". Nuestra obligación es cambiar la sociedad para hacerla más libre, con más igualdad. También por motivos estratégicos. Porque si no, tú renuncias a gobernar salvo que la izquierda lo haga rematadamente mal, y segundo porque si llegas a gobernar, no vas a poder gobernar porque la izquierda sigue teniendo la hegemonía ideológica".

Por eso, asegura que "hay que desafiar la superioridad moral de la izquierda. La izquierda decide quién es centrista o no. Hay que disputar la visión del feminismo victimista y que nos confronta con los hombres que da la izquierda. A mí me gustaría oír a algún líder decir que 'se acabó la Guerra Civil como argumento político'. Todo eso es dar la batalla ideológica".

Cayetana sitúa dentro de esa batalla su famoso debate con Iglesias: "Mi debate con Pablo Iglesias era eso. Y el remate final fue lo mismo: él me llamó 'marquesa' y yo le dije que nosotros no somos responsables de lo que hacen nuestros padres y recordarle que su padre fue terrorista".

Y ha puesto como ejemplo los escraches de esta superioridad moral izquierdista: "Los escraches son un ejemplo de la superioridad moral de la izquierda: normalmente los hacen unos y los condenan otros".

Su futuro político, en el aire

Cayetana Álvarez de Toledo ha desvelado que aún no tiene claro qué hará en las próximas semanas: "Tengo un sentimiento de compromiso con los 280.000 catalanes que votaron por el PP en las elecciones generales. Y esos catalanes que viven la doble pandemia nacionalista y vírica merecen protección y amparo".

Sus relaciones con el líder del PP se han visto muy deterioradas en los últimos tiempos: "Pablo Casado y yo no hemos vuelto a hablar desde lo sucedido. Pero esto no va de amistad personal, va de discrepancias políticas profundas. Este tipo de discrepancias dejan huella y dejan sus heridas en lo personal, pero considero que hay que distinguir lo personal de lo político. Pero yo espero que en lo personal no queden heridas. Aunque ingenua, no soy".

"Los últimos meses no fueron fáciles. Desde el minuto uno hubo personas que no solo criticaron mi nombramiento, sino que trataron de limitar mi acción política a la mínima expresión. Y eso era muy difícil de soportar. Yo daba por hecho el ataque de la izquierda, del nacionalismo, pero no me esperaba que dentro del partido sucediera eso. Hay liberación, pero también hay decepción. Hay algo que no ha salido bien. Pero no logro desanimarme".

"Como me dijo Rufián en una junta de portavoces: "Cayetana es inasequible al desaliento".

Sobre las informaciones publicadas en las que se afirmaba que tenía pensado votar a favor de la ley de eutanasia del PSOE, Álvarez de Toledo las ha calificado de inexactas: "Defiendo que sobre asuntos morales debe haber libertad de voto en los grupos parlamentarios. Porque creo que son asuntos que afectan a convicciones muy profundas, en algunos casos religiosas, en el mío no, y también morales. Y los diputados en esto realmente son de su padre y de su madre. Y esto es una manera de no solamente reflejar la realidad del grupo humano, sino que ayuda a agrupar el centro-derecha y evita la división del centro-derecha que busca la izquierda. Hay gente a la que eso no le gustó, pero a mí me parecía un camino interesante".