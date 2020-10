Rafa Nadal, en Tiempo de Juego: "Es el año que menos posibilidades tenía de ganar Roland Garros"

AUDIO DE LA ENTREVISTA A RAFA NADAL EN TIEMPO DE JUEGO

Juanma Castaño entrevista en Tiempo de Juego a Rafa Nadal después conseguir su decimotercer Roland Garros y lograr igualar a Roger Federer con 20 Gran Slam. Nadal arrasó en la final a Novak Djokovic 6-0, 6-2 y 7-5: “Lo único malo es que han pasado quince años, se han vivido muchas cosas y la mayoría positivas, pero he perdido gente importante durante estos años. Es una de las victorias más satisfactorias interiormente hablando y a nivel de felicidad estamos viviendo momentos muy difíciles en el mundo… es una sensación agridulce”

Nadal habló de la emoción que le produce volver a ganar Roland Garros y más en la época tan dura que estamos viviendo por la crisis del coronavirus: “Cada año que pasa vemos más difícil que se pueda repetir, pero aquí estamos, muy feliz por todo. Lo único que realmente importa es que en el mundo en el que estamos todo pasa a segundo plano, lo importante es que podamos controlar esta pandemia cuanto antes, que podamos volver a vivir en un mundo feliz y que se encuentre la solución a este problema mundial”.

El año más complicado para Rafa

El tenista español reconoce que el año que menos posibilidades tenía de ganar por las condiciones especiales del torneo: “Todos tienen su mérito. A nivel de condiciones era el más complicado porque mi cuerpo no responde muy bien en el frío, pero por suerte me ha respetado durante dos semanas. Tengo problemas articulares y me he pasado muchos días sin poder terminar los entrenamientos en mi vida por el frío, aunque desde fuera no se sepa. Eran las condiciones de juego más complicadas para mí. Es el año que menos posibilidades tenía. Después del confinamiento mi cuerpo ha estado realmente mal durante meses, he pasado semanas y semanas entrenando una hora por día porque no se podía más”.

Rafa Nadal ha jugado 13 finales de Roland Garros y las ha ganado las 13 alcanzando su victoria número 100 en la tierra batida parisina.EFE

A pesar de haber ganado ya trece veces el torneo, Nadal sigue con las mismas ganas de ganarlo que el primer día: “En este mundo no se trata de haber ganado mucho antes, se trata de vivir el presente. Me gusta jugar al tenis, sé que todo tiene un fin y doy el máximo en cada momento porque no entiendo el deporte de otra manera. Doy el máximo a nivel mental y físico para seguir dándome opciones y la realidad es que solo puedo dar gracias a la vida por poder seguir desarrollando mi actividad y que se sigan realizando los torneos. Ya que tenemos esta suerte, qué menos que esforzarme al máximo cada día y volver a casa con la sensación de haber hecho todo”.

Sobre la posibilidad de ser el mejor tenista de todos los tiempos, Nadal no quiere opinar sobre esa posibilidad: “No sé con qué se considera esto, los grandes expertos sabrán valorar, yo sigo haciendo mi camino y hasta que me siga motivando y divirtiendo, aquí seguiré”.

Lágrimas con el himno de España

Una de las imágenes tras ganar el partido fue las lágrimas al escuchar el himno español: “Me he emocionado cuando he recibido el trofeo. Es el año que menos esperaba ganar aquí, es una satisfacción personal grande. El juego nunca es perfecto pero mi actitud ha sido casi perfecta; he estado siempre positivo. Me han dicho que cubrían la pista quince minutos antes de empezar; Francis y Carlos Moyá han peleado para que no lo hicieran y he dicho que daba igual, que tenía que salir y jugar muy bien, no me he cabreado. Prefería jugar descubierto, pero si iba a llover, prefería que se cubriera”.

���� Con los ojos en lágrimas: el vídeo en el que Rafael Nadal se emociona durante el himno español ���� — Eurosport.es (@Eurosport_ES) October 11, 2020

Rafa no quiso hablar de la posibilidad de que Djokovic pudiera decir que estaba lesionado después del 6-0 del primer set: “Cuando he ganado 6-0 el primer set solo pensaba en que solo había ganado un set contra uno de los mejores jugadores de la historia”.

Hace dos años, Rafa estaba ayudando a reparar los desperfectos que provocarons las graves inundaciones en Mallorca: “Estamos mucho mejor hoy que hace dos años. En situaciones complicadas la gente saca su generosidad y sus ganas de ayudar. Es un día para olvidar”

Por último, el campeón de Roland Garros reconoció que solo lo va a celebrar con una cena familiar: “No voy a hacer nada, no va a haber fiesta porque no son épocas para hacerla, me iré con mi familia”.